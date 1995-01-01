Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    2 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    3 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»

    Кулаков: «Обещаю за «Урал», что весной будем добиваться положительного результата»

    Капитан «Урала» Денис Кулаков выступил с новогодним пожеланием. Также он пообещал успехи весной.

    – Чтобы ты хотел сказать болельщикам, резюмируя выступления «Урала»?

    – Хотелось бы поздравить с наступающими новогодними праздниками. Пожелать, прежде всего, здоровья, потому что время сейчас такое, нелегкое. Все живем в ограничениях. Со своей стороны могу пообещать за команду, что мы хорошо подготовимся к весенней части чемпионата и будем добиваться положительного результата и радовать наших болельщиков. Еще раз всех с праздниками и всех благ!

    • 34-летний защитник выступает в России с 2015 года.
    • «Урал» идет в таблице 12-м.
    • 2021 год команда начнет матчем 1/8 финала Кубка России против «Уфы».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Урала»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:41
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81535
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru