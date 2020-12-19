Кулаков: «Обещаю за «Урал», что весной будем добиваться положительного результата»

Капитан «Урала» Денис Кулаков выступил с новогодним пожеланием. Также он пообещал успехи весной.
– Чтобы ты хотел сказать болельщикам, резюмируя выступления «Урала»?
– Хотелось бы поздравить с наступающими новогодними праздниками. Пожелать, прежде всего, здоровья, потому что время сейчас такое, нелегкое. Все живем в ограничениях. Со своей стороны могу пообещать за команду, что мы хорошо подготовимся к весенней части чемпионата и будем добиваться положительного результата и радовать наших болельщиков. Еще раз всех с праздниками и всех благ!
- 34-летний защитник выступает в России с 2015 года.
- «Урал» идет в таблице 12-м.
- 2021 год команда начнет матчем 1/8 финала Кубка России против «Уфы».
Источник: официальный сайт «Урала»