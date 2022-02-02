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    «Урал» продлил контракт с 35-летним капитаном Кулаковым

    «Урал» объявил о продлении контракта с защитником Денисом Кулаковым.

    Новое соглашение с 35-летним украинцем рассчитано до лета 2023 года.

    • Кулаков – капитан «Урала».
    • Он перешел в екатеринбургский клуб в 2015 году из харьковского «Металлиста».
    • В этом сезон игрок провел 18 матчей и сделал 2 ассиста.

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    Источник: твиттер «Урала»

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