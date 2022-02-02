«Урал» продлил контракт с 35-летним капитаном Кулаковым

«Урал» объявил о продлении контракта с защитником Денисом Кулаковым.

Новое соглашение с 35-летним украинцем рассчитано до лета 2023 года.

ФК «Урал» продлил контракт с Денисом Кулаковым!Теперь договор продлeн до лета 2023 года. Капитан нашей команды остается в Екатеринбурге ещe как минимум на полтора года! pic.twitter.com/QUFSo9bkBx