«Урал» продлил контракт с 35-летним капитаном Кулаковым

«Урал» объявил о продлении контракта с защитником Денисом Кулаковым.
Новое соглашение с 35-летним украинцем рассчитано до лета 2023 года.
- Кулаков – капитан «Урала».
- Он перешел в екатеринбургский клуб в 2015 году из харьковского «Металлиста».
- В этом сезон игрок провел 18 матчей и сделал 2 ассиста.
ФК «Урал» продлил контракт с Денисом Кулаковым!Теперь договор продлeн до лета 2023 года. Капитан нашей команды остается в Екатеринбурге ещe как минимум на полтора года! pic.twitter.com/QUFSo9bkBx— ФК Урал (@FCURAL) February 2, 2022
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