Помазун, Гогличидзе, Кулаков – в старте «Урала» на игру с «Зенитом»; Круговой, Клаудиньо, Дзюба выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ между «Уралом» и «Зенитом».

«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичeв, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Аугустыняк.

Запасные: Годзюр, Панов, Рыков, Шмыков, Евсеев, Подберeзкин, Железнов, Гаджимурадов, Гагнидзе, Максименко.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Круговой, Ракицкий, Ловрен, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дзюба, Азмун.

Запасные: Одоевский, Бязров, Хотулeв, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Малков, Кузнецов.