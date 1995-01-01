Помазун, Гогличидзе, Кулаков – в старте «Урала» на игру с «Зенитом»; Круговой, Клаудиньо, Дзюба выйдут у гостей

BarStep, у тебя весь здравый смысл ушел в ту часть тела, которую особо ценят в раздевалках синита.
Стали известны стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ между «Уралом» и «Зенитом».
«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичeв, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Аугустыняк.
Запасные: Годзюр, Панов, Рыков, Шмыков, Евсеев, Подберeзкин, Железнов, Гаджимурадов, Гагнидзе, Максименко.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Круговой, Ракицкий, Ловрен, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дзюба, Азмун.
Запасные: Одоевский, Бязров, Хотулeв, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Малков, Кузнецов.
- Матч начнется в 14:00 по Москве.