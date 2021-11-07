Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Помазун, Гогличидзе, Кулаков – в старте «Урала» на игру с «Зенитом»; Круговой, Клаудиньо, Дзюба выйдут у гостей

Помазун, Гогличидзе, Кулаков – в старте «Урала» на игру с «Зенитом»; Круговой, Клаудиньо, Дзюба выйдут у гостей

7 ноября 2021, 13:04
13

Стали известны стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ между «Уралом» и «Зенитом».

«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичeв, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Аугустыняк.

Запасные: Годзюр, Панов, Рыков, Шмыков, Евсеев, Подберeзкин, Железнов, Гаджимурадов, Гагнидзе, Максименко.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Круговой, Ракицкий, Ловрен, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дзюба, Азмун.

Запасные: Одоевский, Бязров, Хотулeв, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Малков, Кузнецов.

  • Матч начнется в 14:00 по Москве.

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Урал Зенит Дзюба Артем Кулаков Денис Помазун Илья Гогличидзе Лео Круговой Данил Клаудиньо
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Kollljan
1636280381
Не МалкоВ, а МалкоМ
Ответить
Fnatiik91
1636281315
ну тут все ясно.победа гостей 0:3 без особых усилий
Ответить
zra78
1636281688
Урал Удачи!!!
Ответить
Ziklop
1636284567
писец Зениту дерево в старте мудак выпустил.
Ответить
belarus-gomel
1636285827
судейка заряжен за зеню!!!!! ракицкий должен быть уже удален!!!
Ответить
NewLife
1636285865
Позорные судьи позорно вытягивают питерскую бригаду лгбт. Вот как в рпл становятся чемпионами, а потом все просерают в Европе. Отныне Ракитскому разрешено руками сбивать соперника у входа в штрафную - спец паравила для немытых.
Ответить
BANNIKOV1970
1636286010
опять эдорастов тянут судейки
Ответить
BarStep
1636286733
Господа BANNIKOV1970, NewLife и belarus-gomel - включите здравый смысл! Ракицкий нарушил в этом эпизоде правила, но грубости, а тем более нацеленной игры в игрока не было, поэтому только штрафной удар. Не ищите того чего просто нет.. Всё в пределах правил.. А вот скажите мне своё мнение про целенаправленный удар головой Егорычевым в стиле Зидана.. А !?
Ответить
belarus-gomel
1636287118
мелкий дрочер ушел..... а ща у зеньки должно быть минус 2 игрока!!!
Ответить
NewLife
1636289106
BarStep, у тебя весь здравый смысл ушел в ту часть тела, которую особо ценят в раздевалках синита.
Ответить
Главные новости
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
2
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
5
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
10:08
1
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
5
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
9
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
24
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
7
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
13
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
Все новости
Все новости
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
Тренер «Оренбурга» – о фолах: «Болельщики «Спартака» после потери очков ищут причины»
11:27
1
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
1
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
2
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
24
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
5
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
7
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
13
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
3
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
5
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
10
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
17
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
5
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
10
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
3
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
7
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
6
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
23
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
12
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
8
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
9
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
19
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+