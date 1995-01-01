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    Помазун, Гогличидзе, Кулаков – в старте «Урала» на игру с «Зенитом»; Круговой, Клаудиньо, Дзюба выйдут у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ между «Уралом» и «Зенитом».

    «Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичeв, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Аугустыняк.

    Запасные: Годзюр, Панов, Рыков, Шмыков, Евсеев, Подберeзкин, Железнов, Гаджимурадов, Гагнидзе, Максименко.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Круговой, Ракицкий, Ловрен, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дзюба, Азмун.

    Запасные: Одоевский, Бязров, Хотулeв, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Малков, Кузнецов.

    • Матч начнется в 14:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +11216

      NewLife 17 минут назад

      BarStep, у тебя весь здравый смысл ушел в ту часть тела, которую особо ценят в раздевалках синита.

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      Рейтинг: +763

      belarus-gomel 50 минут назад

      мелкий дрочер ушел..... а ща у зеньки должно быть минус 2 игрока!!!

      0
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      Рейтинг: +5793

      BarStep 56 минут назад

      Господа BANNIKOV1970, NewLife и belarus-gomel - включите здравый смысл!
      Ракицкий нарушил в этом эпизоде правила, но грубости, а тем более нацеленной игры в игрока не было, поэтому только штрафной удар.
      Не ищите того чего просто нет.. Всё в пределах правил..
      А вот скажите мне своё мнение про целенаправленный удар головой Егорычевым в стиле Зидана.. А !?

      0
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      Рейтинг: +763

      belarus-gomel > BarStep 55 минут назад

      завалить игрока рукой при входе в штрафную - это не ЖК??? тогда зачем ракицкому первую выдали??? он там точно также НЕ нарушал!!!

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      Рейтинг: +763

      belarus-gomel > BarStep 51 минуту назад

      даже семак понял, что это вторая ЖК и снял Ракицкого с игры...

      а ща мелкого дрочера удаляют!!!!

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      Рейтинг: +1514

      BANNIKOV1970 1 час назад

      опять эдорастов тянут судейки

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      Рейтинг: +11216

      NewLife 1 час назад

      Позорные судьи позорно вытягивают питерскую бригаду лгбт. Вот как в рпл становятся чемпионами, а потом все просерают в Европе. Отныне Ракитскому разрешено руками сбивать соперника у входа в штрафную - спец паравила для немытых.

      1
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      Рейтинг: +763

      belarus-gomel 1 час назад

      судейка заряжен за зеню!!!!! ракицкий должен быть уже удален!!!

      1
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      Рейтинг: +1841

      Ziklop 1 час назад

      писец Зениту дерево в старте мудак выпустил.

      0
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      Рейтинг: +32283

      zra78 2 часа назад

      Урал Удачи!!!

      3
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      Рейтинг: +71

      Fnatiik91 2 часа назад

      ну тут все ясно.победа гостей 0:3 без особых усилий

      1
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      Рейтинг: +3267

      Kollljan 2 часа назад

      Не МалкоВ, а МалкоМ

      0
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      Рейтинг: +47424

      MaxRnD > Kollljan 2 часа назад

      Скажи спасибо, могли бы и Малкина с Овечкиным вписать

      4
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      Рейтинг: +371

      I'll be back > MaxRnD 2 часа назад

      Баристов, Клавин, Зазмунов, Олиголовренов.

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