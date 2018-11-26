Димитров – о «Локомотиве»: «Если у вас есть Фернандеш, Миранчуки и Эдер, какие могут быть разговоры о защите?»

Полузащитник «Урала» Николай Димитров считает, что «Локомотиву» тяжело играть в защитный футбол из-за подбора атакующих игроков.

«Локо» играет в защитный футбол? Каждая игра, которую я у них смотрел, говорит об обратном. У них игроки, которые в принципе не умеют играть от обороны. Если у вас есть Фернандеш, Миранчуки и Эдер, какие могут быть разговоры о защите?

Гол Кулакова в ворота «Локомотива» и вправду похож на тот, что забил Павар на ЧМ-2018 Аргентине. Шутили в раздевалке по этому поводу. Он не переживал из-за того, что не получалось забить в России несколько лет. Все же его задача как защитника – защищать свои ворота», – рассказал Димитров.

Матч 15-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Урал» завершился со счетом 1:2.