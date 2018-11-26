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    Димитров – о «Локомотиве»: «Если у вас есть Фернандеш, Миранчуки и Эдер, какие могут быть разговоры о защите?»

    Полузащитник «Урала» Николай Димитров считает, что «Локомотиву» тяжело играть в защитный футбол из-за подбора атакующих игроков.

    «Локо» играет в защитный футбол? Каждая игра, которую я у них смотрел, говорит об обратном. У них игроки, которые в принципе не умеют играть от обороны. Если у вас есть Фернандеш, Миранчуки и Эдер, какие могут быть разговоры о защите?

    Гол Кулакова в ворота «Локомотива» и вправду похож на тот, что забил Павар на ЧМ-2018 Аргентине. Шутили в раздевалке по этому поводу. Он не переживал из-за того, что не получалось забить в России несколько лет. Все же его задача как защитника – защищать свои ворота», – рассказал Димитров.

    Матч 15-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Урал» завершился со счетом 1:2.

    Источник: «Чемпионат»

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    26.11.2018 08:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 26 ноября 2018, 16:28

      В обороне у Локомотива есть игроки, одни из лучших в РПЛ.

      2
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      Рейтинг: +208

      Sanloko 26 ноября 2018, 10:47

      Обороняться в команде все должны уметь согласно своей позиции на поле, но после паузы на сборные Локо всегда (даже в прошлом году) выглядит разбалансированно, плюс залетают совершенно нелогичные мячи, а свои 100% моменты не забивают. Всё вместе даёт имеющийся результат.

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 26 ноября 2018, 09:39

      Фернандеш ващета не играл, если не ошибаюсь, так шо не в тему

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 ноября 2018, 09:19

      Старомоден Шпалыч, то и играет команды через пень, да в колоду!

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > prezent2017 26 ноября 2018, 09:41

      И не говори, от склерозу забыл, шо Зенит топ-клуб и от'ёп его пару раз в том сезоне.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 ноября 2018, 09:11

      А имея в своём составе защитников Чорлуку, Хеведеса, Кверквелию, Игнатьева, Идову, Лысова они не обязаны уметь играть в обороне ?...

      3
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Рубик Докоян 26 ноября 2018, 09:34

      с паровозами непонятка

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > himik2-62 26 ноября 2018, 10:14

      У них тоже, что и в "Спартаке" при Каррере. Нездоровый микроклимат в команде. Интриги менеджмента и противостояние одной команды с другой.

      4
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