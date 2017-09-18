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    Кулаков: «В Европе у всех плотный график. Почему мы не можем?»

    Полузащитник «Урала» Денис Кулаков поделился своими эмоциями после выездной победы над «Рубином». По его словам, подобные победы только придают дополнительную уверенность.

    Матч 10-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Урал» закончился со счетом 0:1.

    – Естественно, только положительные эмоции от победы. Обыграли такую команду. Еще и на выезде. Победы всегда придают уверенность, но не нужно расслабляться. Нужно готовиться к следующим матчам. Надо серьезно отнестись к игре на Кубок и к игре с «Тосно».

    – Несколько раз хозяева прижимали «Урал» к воротам. За счет чего в эти моменты удалось сохранить ворота «сухими»?

    – Перетерпели в эти трудные моменты. Все были вместе – друг за друга. За счет большого желания, самоотдачи и дисциплины в обороне сумели взять три очка.

    – В последние матчи из-за травм изменениям подвергается линия обороны. Это не создает проблемы?

    – Мы сыграли на «ноль», значит, все было хорошо.

    – В связи с этим были какие-то особые указания от тренеров? Может, реже подключаться к атакам.

    – Мы действовали по обстоятельствам. Когда нас «Рубин» прижимал, конечно, не надо было бежать вперед. А когда была зона, подключался к атакам. Другого выхода у нас не было, потому что все центральные защитники были повреждены. И Емельянову пришлось оттянуться назад. Думаю, и он, и Никита Чернов сыграли хорошо.

    – Команда физически готова к плотному календарю?

    – Конечно, готова. В Европе так все играют. Почему мы не можем?

    Источник: ФК «Урал»

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    18.09.2017 11:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 18 сентября 2017, 14:23

      потому что любая команда из Европы, которая слетает в Хабаровск, потом будет месяц приходить в себя.

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      Рейтинг: +144

      Glebson 18 сентября 2017, 12:05

      Потому что перелёты слишком долгие

      0
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 18 сентября 2017, 11:22

      Потому что вы - Урал, а Урал - это не Европа!))

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 18 сентября 2017, 11:19

      Потому что лентяи, ходим по полю ногу чуть подставим и падаем сразу же чуть что

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