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  • Кулаков: «Задача «Урала» – чем выше закончим сезон, тем лучше»

Кулаков: «Задача «Урала» – чем выше закончим сезон, тем лучше»

16 октября 2017, 11:30
1

Защитник «Урала» Денис Кулаков рассказал о том, как он устроился в Екатеринбурге, где выступает с 2015 года. Футболист отметил, что команда прикладывает все усилия, чтобы закрепиться в верхней части турнирной таблицы.

«В «Урале» ко всему привык! Все нравится. Здесь компактный город. Пробки если есть, то они минимальные. К примеру, доехать из центра на тренировку можно за 20-30 минут.

И погода нас радует в этом году. В октябре «+15» градусов! Многих интересуют климатические условия. У многих ассоциация, что на Урале в октябре снег по колено и «-20». Мы видим, что это не так. Рассказываю, что иногда здесь теплее, чем в Киеве.

Отрыв от нижней части таблицы небольшой. Но если мы по итогам сезона заняли бы свое нынешнее место, то это было бы положительным результатом. Наша задача – чем выше закончим сезон, тем лучше. Если мы не будем к этому стремиться, то зачем тогда играть? Мы будем делать все возможное.

Главное, чтобы наши болельщики приходили на стадион. Понятно, погода уже не летняя, будет холодно. Но на погоду мы повлиять не сможем», – рассказал футболист.

В текущем сезоне «Урал» после 13 туров занимает в турнирной таблице российской Премьер-лиги шестое место.

Источник: ФК «Урал»
Россия. Премьер-лига Урал Кулаков Денис
Комментарии (1)
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Марсович
1508262104
Это правильно, либо Дуньку Кулакову гонять.
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