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    Полузащитник «Урала» Кулаков – единственный полевой игрок, отыгравший все матчи РФПЛ-2017/18 от начала до конца

    «Урал» в выездном матче 30-го тура чемпионата России уступил «Ростову» со счетом 0:1.

    Полузащитник гостей Денис Кулаков вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

    Встреча стала для 32-летнего футболиста 30-й в текущем сезоне, которую он отыграл от начала до конца. Украинец провел без замен весь сезон в национальном чемпионате.

    Кулаков пополнил состав «Урала» в июле 2015 года в статусе свободного агента. Прежде хавбек выступал за украинские «Металлист», «Днепр» и «Ворсклу».

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2018 12:25
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