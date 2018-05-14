Полузащитник «Урала» Кулаков – единственный полевой игрок, отыгравший все матчи РФПЛ-2017/18 от начала до конца

«Урал» в выездном матче 30-го тура чемпионата России уступил «Ростову» со счетом 0:1.

Полузащитник гостей Денис Кулаков вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

Встреча стала для 32-летнего футболиста 30-й в текущем сезоне, которую он отыграл от начала до конца. Украинец провел без замен весь сезон в национальном чемпионате.

Кулаков пополнил состав «Урала» в июле 2015 года в статусе свободного агента. Прежде хавбек выступал за украинские «Металлист», «Днепр» и «Ворсклу».