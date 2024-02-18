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Денис Кулаков
Статистика
Денис Кулаков - статистика
Завершил карьеру
1 мая 1986 (40)
#15 | Защитник
182 см | 76 кг
Украина
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Публикации
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2024
Россия. Кубок 2023/2024
Россия. Премьер-лига 2023/2024
Товарищеские матчи 2023
Россия. Кубок 2022/2023
Россия. Премьер-лига 2022/2023
Россия. Кубок 2021/2022
Россия. Премьер-лига 2021/2022
Россия. Кубок 2020/2021
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Чемпионат Украины 2008/2009
Чемпионат Украины 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Урал
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи,
Краснодар
1 : 0
18.02.2024
Урал
1' - 90'
Товарищеские матчи,
Локомотив
4 : 2
31.01.2024
Урал
1' - 61'
Товарищеские матчи,
Зенит
1 : 0
27.01.2024
Урал
1' - 46'
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