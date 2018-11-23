Кулаков: «Урал» становится грозой авторитетов»

Защитник «Урала» Денис Кулаков дал комментарий после матча 15 тура РПЛ против «Локомотива» (2:1). Футболист отметился голом, который позволил сравнять счет.

«Главное, что мы взяли три очка. Мы обыграли чемпиона России на выезде. Прежде была победа над «Спартаком». «Урал» можно назвать грозой авторитетов», – сказал игрок в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Урал» на одно очко отстает от зоны еврокубков.

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