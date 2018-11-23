Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кулаков: «Урал» становится грозой авторитетов»

    Защитник «Урала» Денис Кулаков дал комментарий после матча 15 тура РПЛ против «Локомотива» (2:1). Футболист отметился голом, который позволил сравнять счет.

    «Главное, что мы взяли три очка. Мы обыграли чемпиона России на выезде. Прежде была победа над «Спартаком». «Урал» можно назвать грозой авторитетов», – сказал игрок в эфире телеканала «Матч Премьер».

    «Урал» на одно очко отстает от зоны еврокубков.

    В Премьер-лиге повторили лучший гол ЧМ-2018. Это шедевр

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.11.2018 23:28
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8937

      GoLenaStop 24 ноября 2018, 01:17

      Ура-урал! Прям как Ростсельмаш!
      Давай вместе подвинем "ожиревших" с мест в евроиграх!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9023

      vladik12 23 ноября 2018, 23:30

      "Локомотив" обыграли? Нашли авторитет.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 