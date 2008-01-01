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    Украинец Кулаков покинет «Урал» после семи лет в команде («РБ Спорт»)

    Украинский защитник «Урала» Денис Кулаков покинет команду. Причина – спецоперация России на Украине.

    Последний матч против «Нижнего Новгорода» Кулаков пропустил.

    • Кулаков в феврале продлил контракт с «Уралом».
    • Он капитан «Урала».
    • Кулаков перешел в екатеринбургский клуб в 2015 году из харьковского «Металлиста».

    «Урал» объявил о расторжении контракта с украинцем Годзюром

    ⚽ Завершился 19-й тур РПЛ. «Зенит» победил «Рубин», «Спартак» проиграл ЦСКА, «Динамо» разгромило «Химки»

    Украинец Годзюр расторг контракт с «Уралом» через месяц после его продления («Матч ТВ»)

    Источник: «РБ Спорт»

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