Украинец Кулаков покинет «Урал» после семи лет в команде («РБ Спорт»)

Украинский защитник «Урала» Денис Кулаков покинет команду. Причина – спецоперация России на Украине.
Последний матч против «Нижнего Новгорода» Кулаков пропустил.
- Кулаков в феврале продлил контракт с «Уралом».
- Он капитан «Урала».
- Кулаков перешел в екатеринбургский клуб в 2015 году из харьковского «Металлиста».
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