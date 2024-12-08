Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Родриго Кайо - статистика

Завершил карьеру
17 августа 1993 (33)
#30 | Защитник
182 см
Бразилия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гремио
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гремио
0 : 3
08.12.2024
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
1 : 1
05.12.2024
Гремио
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2024
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Гремио
2 : 2
21.11.2024
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Палмейрас
1 : 0
09.11.2024
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Флуминенсе
2 : 2
03.11.2024
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
3 : 1
26.10.2024
Атлетико Гойяненсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Интернасьонал
1 : 0
19.10.2024
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
10.10.2024
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Гремио
3 : 1
05.10.2024
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Ботафого
0 : 0
29.09.2024
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
1 : 2
26.09.2024
Крисиума
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Гремио
3 : 2
23.09.2024
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Брагантино
2 : 2
15.09.2024
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Гремио
2 : 3
01.09.2024
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Крисиума
0 : 1
25.08.2024
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Гремио
0 : 2
17.08.2024
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.07.2024
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Гремио
0 : 2
11.07.2024
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Жувентуде
3 : 0
07.07.2024
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Гремио
2 : 2
05.07.2024
Палмейрас
73' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Гремио
1 : 0
30.06.2024
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 1
27.06.2024
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Гремио
0 : 1
22.06.2024
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Форталеза
1 : 0
20.06.2024
Гремио
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
У Тихонова появился вариант в РПЛ
21:07
2
Фото«Спартак» подписал русского Куртуа
20:59
6
Перечислены страны, откуда у Дзюбы были предложения
20:51
3
Сафонов рассказал о секретном сообщении Батракову
20:09
Вагнер Лав напомнил Газзаеву о несбритых усах
20:08
2
Бывший тренер «Зенита» похвалил «Спартак» за отказ от Дзюбы
19:51
3
Два клуба Серии A заинтересовались нападающим «Реала»
19:42
Мостовой отказался возглавить «Ростов»: «Для «Спартака» всегда открыт!»
19:32
6
Вагнер Лав раскрыл, забивал ли он пьяным два гола «Ростову»
19:20
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+