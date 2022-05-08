Родриго Кайо - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Родриго
|Фамилия
|Кайо
|Команда
|Сан-Паулу
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Родриго
|Фамилия
|Кайо
|Команда
|Сан-Паулу
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фламенго
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.07.2022
|1' -23'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|19.06.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|12.06.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|09.06.2022
|1' -84'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|05.06.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Форталеза (Форталеза)
|30.05.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|21.05.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|14.05.2022
|61' -90'
|Сеара (Форталеза)
|2:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)