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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Крузейро
Гремио - Крузейро: обзор матча 11 июля 2024
Гремио
11.07.2024, четверг, 00:30
Бразилия. Серия А, 16 тур
0 : 2
Завершен
Крузейро
15'
Рамиро
17'
А. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гремио - Крузейро
81'
Желтая карточка
Ф. Машадо
73'
Замена
М. Витал
️️️️
М. Перейра
63'
Замена
Ф. Машадо
️️️️
Л. Ромеро
Красная карточка
В. Каннеман
57'
Замена
Э. Галдино
️️️️
Эденилсон
46'
Замена
Ж. Виларди
️️️️
Ф. Кристальдо
46'
Замена
Д. Кейрос
️️️️
Г. Мартинс
46'
Желтая карточка
К. Павон
45'
+2
17'
ГОЛ! 0:2!
А. Гомес
15'
ГОЛ! 0:1!
Рамиро
Пас отдал
А. Барреаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
1
Агустин Маркесин
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
(К)
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
17
Доди
ОП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
7
Кристиан Павон
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
17
Рамиро
ЦП
29
Лукас Ромеро
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
22
Альваро Барреаль
ПВ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Гремио
97
Caíque
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
10
Натан Рибейро
ЛВ
35
Рональд
ОП
6
Жоао Виларди
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
14
Натан
АП
17
Эвертон Галдино
ПВ
Крузейро
77
Нерис
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
36
Филипе Машадо
ОП
5
Japa
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
10
Матеус Витал
АП
16
Роберт
ЦФ
55
João Pedro
ЦФ
4-1-2-1-1
1
Маркесин
6
Рейналдо
6
Мартинс
4
Каннеман
18
Педро
17
Доди
20
Вилласанти
88
Эденилсон
19
Кристальдо
7
Павон
4-2-3-1
98
Пайшао
12
Вилльям
43
Марсело
16
Бруно
27
Зе Ивалдо
17
Рамиро
29
Ромеро
22
Барреаль
10
Перейра
11
Гомес
27
Верон
19
Кристальдо
6
Виларди
6
Виларди
19
Кристальдо
6
Мартинс
37
Ду Кейрос
37
Ду Кейрос
6
Мартинс
88
Эденилсон
17
Галдино
17
Галдино
88
Эденилсон
29
Ромеро
36
Машадо
36
Машадо
29
Ромеро
10
Перейра
10
Витал
10
Витал
10
Перейра
Остались в запасе
Гремио
Крузейро
97
Caíque
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
35
Рональд
ОП
14
Натан
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
Главный тренер
Ренато Гаушо
77
Нерис
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
5
Japa
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
16
Роберт
ЦФ
55
João Pedro
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Остались в запасе
97
Caíque
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
35
Рональд
ОП
14
Натан
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
Остались в запасе
77
Нерис
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
5
Japa
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
16
Роберт
ЦФ
55
João Pedro
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Пауло Аутуори
Статистика матча Гремио - Крузейро
1
1
1
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
5
Нарушения
9
10
Офсайды
1
1
Количество передач
461
590
Сейвы
4
3
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
1.08
0.92
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Bruno Arleu de Araujo, Brazil
Стадион:
Arena do Grêmio, Porto Alegre
Новости команд
Все
Гремио
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Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
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