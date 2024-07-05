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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Палмейрас
Гремио - Палмейрас: обзор матча 05 июля 2024
Гремио
05.07.2024, пятница, 01:00
Бразилия. Серия А, 14 тур
2 : 2
Завершен
Палмейрас
2'
К. Павон
69'
Ф. Кристальдо (П)
74'
Х. Мануэль Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гремио - Палмейрас
74'
ГОЛ! 2:1!
Х. Мануэль Лопес
Замена
Р. Кайо
️️️️
Р. Эли
73'
Замена
Ж. Педро
️️️️
К. Павон
73'
Желтая карточка
Р. Эли
71'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ф. Кристальдо
69'
69'
Замена
Дуду
️️️️
М. Роша
Замена
Э. Галдино
️️️️
Эденилсон
59'
55'
Желтая карточка
А. Морено
55'
Замена
Вандерлан
️️️️
Навес
46'
Замена
Майке
️️️️
Фабиньо
41'
Желтая карточка
Навес
ГОЛ! 1:0!
К. Павон
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
1
Агустин Маркесин
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
(К)
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
33
Фелипе Карбальо
ЦП
6
Жоао Виларди
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
7
Кристиан Павон
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
14
Маркос Роша
(К)
ПЗ
33
Рони
ЛВ
5
Фабиньо
ОП
6
Анибал Морено
ЦП
14
Джон Джон
АП
41
Эстевао
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Гремио
1
Рафаэль Кабрал
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
10
Натан Рибейро
ЛВ
35
Рональд
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
14
Натан
АП
17
Эвертон Галдино
ПВ
9
Жоао Педро
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
1
Матеус
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
12
Вандерлан
ЛЗ
2
Гарсия
ПЗ
12
Майке
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
4-3-1-1
1
Маркесин
6
Рейналдо
19
Эли
4
Каннеман
18
Педро
33
Карбальо
6
Виларди
88
Эденилсон
19
Кристальдо
7
Павон
3-1-1-2-2
1
Вевертон
14
Роша
5
Навес
22
Пикерес
5
Фабиньо
6
Морено
14
Джон Джон
33
Рони
42
Лопес
41
Эстевао
19
Эли
30
Кайо
30
Кайо
19
Эли
88
Эденилсон
17
Галдино
17
Галдино
88
Эденилсон
7
Павон
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
7
Павон
5
Навес
12
Вандерлан
12
Вандерлан
5
Навес
5
Фабиньо
12
Майке
12
Майке
5
Фабиньо
14
Роша
92
Дуду
92
Дуду
14
Роша
Остались в запасе
Гремио
Палмейрас
1
Рафаэль Кабрал
ВР
36
Ната
ЦЗ
35
Рональд
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
14
Натан
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
Главный тренер
Ренато Гаушо
14
Марсело Ломба
ВР
1
Матеус
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
2
Гарсия
ПЗ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
36
Ната
ЦЗ
35
Рональд
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
14
Натан
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
1
Матеус
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
2
Гарсия
ПЗ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Гремио - Палмейрас
1
2
Всего ударов по воротам
14
21
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
10
Нарушения
9
13
Количество передач
296
427
Сейвы
3
2
Точность передач %
72
83
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
2.24
2.22
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Главный судья:
Marcelo De Lima Henrique, Brazil
Стадион:
Arena do Grêmio, Porto Alegre
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