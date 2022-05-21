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Сергей Косицин
Статистика
Сергей Косицин - статистика
Завершил карьеру
2 сентября 1995 (31), Норильск
#19 | Защитник
184 см | 75 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. Вторая лига. Группа 4 2022/2023
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. ПФЛ. Зона Центр 2016/2017
Россия. ФНЛ 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Текстильщик
17
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 38 тур
Текстильщик
1 : 3
21.05.2022
Ротор
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Текстильщик
1 : 0
15.05.2022
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Акрон
4 : 1
07.05.2022
Текстильщик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Текстильщик
2 : 5
30.04.2022
Оренбург
72' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Текстильщик
0 : 5
16.04.2022
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Волгарь
1 : 1
02.04.2022
Текстильщик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
СКА-Хабаровск
4 : 0
26.03.2022
Текстильщик
78' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Велес
3 : 2
12.03.2022
Текстильщик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Спартак-2
2 : 1
27.11.2021
Текстильщик
59' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Текстильщик
1 : 3
21.11.2021
Кубань
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Текстильщик
1 : 1
09.10.2021
Томь
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Факел
3 : 0
03.10.2021
Текстильщик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Текстильщик
3 : 2
29.09.2021
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Металлург Л
0 : 0
25.09.2021
Текстильщик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Текстильщик
1 : 2
19.09.2021
Волгарь
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Текстильщик
0 : 3
15.09.2021
СКА-Хабаровск
1' - 90'
87'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Текстильщик
3 : 1
11.09.2021
Олимп-Долгопрудный
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Текстильщик
2 : 0
05.09.2021
Велес
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Алания
4 : 0
29.08.2021
Текстильщик
1' - 25'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Текстильщик
1 : 2
20.08.2021
Спартак-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Кубань
1 : 0
14.08.2021
Текстильщик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Текстильщик
0 : 1
08.08.2021
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Торпедо
0 : 0
31.07.2021
Текстильщик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Краснодар-2
1 : 1
24.07.2021
Текстильщик
1' - 90'
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