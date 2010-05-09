Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стив Финнан - статистика

Завершил карьеру
20 апреля 1976 (50)
#16 | Защитник
183 см | 80 кг
Ирландия
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Портсмут
21
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Эвертон
1 : 0
09.05.2010
Портсмут
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Портсмут
3 : 1
01.05.2010
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Тоттенхэм
2 : 0
27.03.2010
Портсмут
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Портсмут
0 : 5
24.03.2010
Челси
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Портсмут
3 : 2
20.03.2010
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Ливерпуль
4 : 1
15.03.2010
Портсмут
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Портсмут
1 : 2
09.03.2010
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Бернли
1 : 2
27.02.2010
Портсмут
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Портсмут
1 : 2
20.02.2010
Сток Сити
1' - 86'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Портсмут
1 : 1
09.02.2010
Сандерленд
1' - 90'
23'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Манчестер Юнайтед
5 : 0
06.02.2010
Портсмут
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Фулхэм
1 : 0
03.02.2010
Портсмут
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Манчестер Сити
2 : 0
31.01.2010
Портсмут
28' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Портсмут
1 : 1
26.01.2010
Вест Хэм
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Портсмут
1 : 4
30.12.2009
Арсенал
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вест Хэм
2 : 0
26.12.2009
Портсмут
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Портсмут
2 : 0
19.12.2009
Ливерпуль
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Челси
2 : 1
16.12.2009
Портсмут
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Сандерленд
1 : 1
12.12.2009
Портсмут
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Портсмут
2 : 0
05.12.2009
Бернли
1' - 90'
79'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Портсмут
4 : 0
31.10.2009
Уиган Атлетик
1' - 41'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Халл Сити
0 : 0
24.10.2009
Портсмут
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Портсмут
1 : 2
17.10.2009
Тоттенхэм
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Вулверхэмптон
0 : 1
03.10.2009
Портсмут
1' - 90'
Главные новости
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
23:41
1
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
23:17
2
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
22:43
74
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
22:39
4
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
18
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+