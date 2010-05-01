Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Портсмут - Вулверхэмптон
Портсмут - Вулверхэмптон: обзор матча 01 мая 2010
Портсмут
01.05.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
3 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
20'
А. Диндан
39'
Д. Утака
67'
М. Браун
35'
К. Дойл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портсмут - Вулверхэмптон
Замена
А. Гедиура
️️️️
К. Фоли
ГОЛ! 3:1!
М. Браун
Замена
П. Буба Диоп
️️️️
Р. Хьюз
Замена
С. Эбанкс-Блейк
️️️️
М. Мансьенн
Желтая карточка
К. Берра
Замена
К. Ивелумо
️️️️
Д. Муджанги-Биа
Замена
Т. Смит
️️️️
А. Диндан
Замена
️️️️
А. Мокоена
ГОЛ! 2:1!
Д. Утака
ГОЛ! 1:1!
К. Дойл
ГОЛ! 1:0!
А. Диндан
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портсмут
1
Дэвид Джеймс
ВР
19
Леннард Совах
ЛЗ
4
Аарон Мокоена
ЦЗ
16
Стив Финнан
ПЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
7
Джон Утака
ЛВ
17
Майкл Браун
ЦП
26
Ричард Хьюз
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
0
Аруна Диндан
ЦФ
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
3
Даниэль Джонс
ЛП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Портсмут
12
Джейми Эшдаун
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
24
Томми Смит
ЦП
8
Хейден Маллинс
ЦП
16
Папа Буба Диоп
ЦП
27
Нванкво Кану
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
10
Крис Ивелумо
ЦФ
4-2-2-2
1
Джеймс
19
Совах
16
Финнан
4
Мокоена
20
Ванден Борре
17
Браун
26
Хьюз
7
Утака
27
Боатенг
10
Пикьонн
0
Диндан
3-2-3-1
1
Ханеманн
28
Мансьенн
6
Берра
6
Крэддок
23
Зубар
6
Элокоби
63
Муджанги-Биа
20
Хенри
3
Джонс
9
Дойл
0
Диндан
24
Смит
24
Смит
0
Диндан
26
Хьюз
16
Диоп
16
Диоп
26
Хьюз
44
Фоли
6
Гедиура
6
Гедиура
44
Фоли
28
Мансьенн
9
Эбанкс-Блейк
9
Эбанкс-Блейк
28
Мансьенн
63
Муджанги-Биа
10
Ивелумо
10
Ивелумо
63
Муджанги-Биа
Остались в запасе
Портсмут
Вулверхэмптон
12
Джейми Эшдаун
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
8
Хейден Маллинс
ЦП
27
Нванкво Кану
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
1
Карл Икеме
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
12
Джейми Эшдаун
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
8
Хейден Маллинс
ЦП
27
Нванкво Кану
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Икеме
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
Главный тренер
Джон Моусиньо
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Портсмут - Вулверхэмптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Фрэттон Парк
Новости команд
Все
Портсмут
Вулверхэмптон
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Кубок Англии. Хет-трик Мартинелли помог «Арсеналу» разгромить «Портсмут»
11 января
Булыкин рассказал, как руководство «Динамо» сорвало его трансфер в английский клуб
2025.03.31 22:00
Фанаты «Портсмута» отпраздновали выход в Чемпионшип рассеиванием человеческого праха на стадионе
2024.04.27 20:44
2
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
Вагнер: «Гинер не продал меня «Эвертону» и «Портсмуту»
2022.05.08 14:26
1
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+