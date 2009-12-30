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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Портсмут - Арсенал
Портсмут - Арсенал: обзор матча 30 декабря 2009
Портсмут
30.12.2009, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 4
Завершен
Арсенал
75'
Н. Бельхадж
29'
Эдуардо
42'
С. Насри
69'
А. Рэмзи
81'
А. Сонг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портсмут - Арсенал
Замена
М. Браун
️️️️
Р. Хьюз
+2
Желтая карточка
Р. Хьюз
Замена
К. Истмонд
️️️️
С. Насри
Замена
К. Вела
️️️️
А. Аршавин
ГОЛ! 1:4!
А. Сонг
Пас отдал
С. Насри
ГОЛ! 1:3!
Н. Бельхадж
Пас отдал
Э. Ванден Борре
Замена
Т. Росицки
️️️️
Эдуардо
Замена
Н. Кану
️️️️
К. Боатенг
ГОЛ! 0:3!
А. Рэмзи
Замена
Э. Ванден Борре
️️️️
А. Мокоена
Желтая карточка
А. Мокоена
+1
ГОЛ! 0:2!
С. Насри
Пас отдал
А. Рэмзи
ГОЛ! 0:1!
Эдуардо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портсмут
31
Асмир Бегович
ВР
6
Херманн Хрейдарссон
ЛЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
16
Стив Финнан
ПЗ
39
Надир Бельхадж
ЛП
26
Ричард Хьюз
ЦП
4
Аарон Мокоена
(К)
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
8
Хассан Йебда
ПП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
(К)
ВР
2
Арман Траоре
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
28
Андрей Аршавин
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Портсмут
12
Джейми Эшдаун
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
7
Джон Утака
ЛВ
16
Папа Буба Диоп
ЦП
17
Майкл Браун
ЦП
27
Нванкво Кану
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
8
Фран Мерида
ЦП
6
Крэйг Истмонд
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
4-4-1-1
31
Бегович
6
Хрейдарссон
26
Бен-Хаим
4
Кабуль
16
Финнан
39
Бельхадж
26
Хьюз
4
Мокоена
8
Йебда
27
Боатенг
10
Пикьонн
4-4-2
1
Альмуния
3
Санья
36
Галлас
4
Вермален
2
Траоре
21
Рэмзи
5
Диаби
8
Сонг
14
Насри
28
Аршавин
9
Эдуардо
4
Мокоена
20
Ванден Борре
20
Ванден Борре
4
Мокоена
26
Хьюз
17
Браун
17
Браун
26
Хьюз
27
Боатенг
27
Кану
27
Кану
27
Боатенг
14
Насри
6
Истмонд
6
Истмонд
14
Насри
9
Эдуардо
10
Росицки
10
Росицки
9
Эдуардо
28
Аршавин
10
Вела
10
Вела
28
Аршавин
Остались в запасе
Портсмут
Арсенал
12
Джейми Эшдаун
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
16
Папа Буба Диоп
ЦП
7
Джон Утака
ЛВ
Главный тренер
Авраам Грант
22
Лукаш Фабиански
ВР
8
Фран Мерида
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
12
Джейми Эшдаун
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
16
Папа Буба Диоп
ЦП
7
Джон Утака
ЛВ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
8
Фран Мерида
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
Главный тренер
Авраам Грант
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Портсмут - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
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Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Алан Уайли
(Стэффордшир)
Стадион:
Фрэттон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая)
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