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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Портсмут - Челси
Портсмут - Челси: обзор матча 24 марта 2010
Портсмут
24.03.2010, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 5
Завершен
Челси
32'
Д. Дрогба
50'
Ф. Малуда
60'
Ф. Малуда
77'
Д. Дрогба
90+4'
Ф. Лэмпард
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портсмут - Челси
Желтая карточка
Д. Джеймс
+4
+4
ГОЛ! 0:5!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Д. Дрогба
Желтая карточка
Д. Оби Микел
Желтая карточка
Р. Хьюз
ГОЛ! 0:4!
Д. Дрогба
Пас отдал
П. ван Анхолт
Замена
П. ван Анхолт
️️️️
Ю. Жирков
Замена
Н. Кану
️️️️
А. Мокоена
Желтая карточка
Д. О'Хара
ГОЛ! 0:3!
Ф. Малуда
Замена
Д. Коул
️️️️
Д. Старридж
ГОЛ! 0:2!
Ф. Малуда
Пас отдал
Ф. Лэмпард
Травма
Т. Смит
Замена
К. Овусу-Абейе
️️️️
Т. Смит
Замена
А. Басинас
️️️️
Р. Роша
Травма
Р. Роша
Желтая карточка
Ф. Малуда
Замена
Алекс
️️️️
Р. Карвалью
Травма
Р. Карвалью
ГОЛ! 0:1!
Д. Дрогба
Пас отдал
Деку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портсмут
1
Дэвид Джеймс
(К)
ВР
16
Стив Финнан
ЛЗ
6
Херманн Хрейдарссон
ЦЗ
3
Рикарду Роша
ЦЗ
8
Хейден Маллинс
ПЗ
4
Аарон Мокоена
ОП
26
Ричард Хьюз
ЦП
36
Марк Уилсон
ЦП
24
Томми Смит
АП
23
Джейми О'Хара
АП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Челси
1
Петр Чех
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
0
Деку
ЦП
13
Флоран Малуда
ЛФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
15
Даниэль Старридж
РФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Портсмут
12
Джейми Эшдаун
ВР
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
17
Майкл Браун
ЦП
26
Ангелос Басинас
ЦП
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
19
Данни Вебер
ЦФ
27
Нванкво Кану
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
12
Джо Коул
АП
8
Саломон Калу
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Джеймс
16
Финнан
6
Хрейдарссон
3
Роша
8
Маллинс
4
Мокоена
26
Хьюз
36
Уилсон
23
О'Хара
24
Смит
10
Пикьонн
4-3-3
1
Чех
19
Феррейра
26
Терри
6
Карвалью
18
Жирков
8
Лэмпард
12
Оби Микел
0
Деку
15
Старридж
11
Дрогба
13
Малуда
3
Роша
26
Басинас
26
Басинас
3
Роша
24
Смит
0
Овусу-Абейе
0
Овусу-Абейе
24
Смит
4
Мокоена
27
Кану
27
Кану
4
Мокоена
18
Жирков
15
ван Анхолт
15
ван Анхолт
18
Жирков
6
Карвалью
33
Алекс
33
Алекс
6
Карвалью
15
Старридж
12
Коул
12
Коул
15
Старридж
Остались в запасе
Портсмут
Челси
12
Джейми Эшдаун
ВР
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
17
Майкл Браун
ЦП
19
Данни Вебер
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
8
Саломон Калу
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
12
Джейми Эшдаун
ВР
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
17
Майкл Браун
ЦП
19
Данни Вебер
ЦФ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
8
Саломон Калу
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Портсмут - Челси
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Фрэттон Парк
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:40 (прямая)
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