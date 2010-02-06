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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Портсмут
Манчестер Юнайтед - Портсмут: обзор матча 06 февраля 2010
Манчестер Юнайтед
06.02.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
5 : 0
Завершен
Портсмут
41'
У. Руни
45'
Э. Ванден Борре (АГ)
61'
М. Кэррик
64'
Д. Бербатов
71'
М. Уилсон (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Портсмут
Желтая карточка
М. Диуф
Желтая карточка
К. Боатенг
Замена
Х. Йебда
️️️️
Д. О'Хара
ГОЛ в свои ворота! 5:0!
М. Уилсон
Замена
К. Овусу-Абейе
️️️️
Ф. Пикьонн
Замена
Д. Гибсон
️️️️
Д. Флетчер
Замена
М. Диуф
️️️️
У. Руни
Замена
М. Оуэн
️️️️
Д. Бербатов
ГОЛ! 4:0!
Д. Бербатов
Замена
К. Боатенг
️️️️
Э. Ванден Борре
ГОЛ! 3:0!
М. Кэррик
Пас отдал
У. Руни
Травма
Э. Ванден Борре
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Э. Ванден Борре
ГОЛ! 1:0!
У. Руни
Пас отдал
Д. Флетчер
Желтая карточка
Т. Бен-Хаим
Желтая карточка
Д. О'Хара
Желтая карточка
Д. Вебер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Портсмут
1
Дэвид Джеймс
ВР
3
Рикарду Роша
ЛЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
39
Надир Бельхадж
ЛВ
8
Хейден Маллинс
ЦП
26
Ричард Хьюз
ЦП
23
Джейми О'Хара
ЦП
19
Данни Вебер
ПВ
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Главный тренер
Пол Харт
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
24
Даррон Гибсон
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Портсмут
12
Джейми Эшдаун
ВР
16
Стив Финнан
ПЗ
8
Хассан Йебда
ЦП
26
Ангелос Басинас
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
0
Аруна Диндан
ЦФ
4-3-1-2
1
ван дер Сар
27
Эвра
30
Браун
30
Эванс
0
Невилл
24
Флетчер
16
Кэррик
25
Валенсия
17
Нани
32
Руни
10
Бербатов
4-3-2-1
1
Джеймс
20
Ванден Борре
36
Уилсон
26
Бен-Хаим
3
Роша
8
Маллинс
26
Хьюз
23
О'Хара
19
Вебер
39
Бельхадж
10
Пикьонн
24
Флетчер
24
Гибсон
24
Гибсон
24
Флетчер
32
Руни
92
Диуф
92
Диуф
32
Руни
10
Бербатов
10
Оуэн
10
Оуэн
10
Бербатов
23
О'Хара
8
Йебда
8
Йебда
23
О'Хара
20
Ванден Борре
27
Боатенг
27
Боатенг
20
Ванден Борре
10
Пикьонн
0
Овусу-Абейе
0
Овусу-Абейе
10
Пикьонн
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Портсмут
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
12
Джейми Эшдаун
ВР
16
Стив Финнан
ПЗ
26
Ангелос Басинас
ЦП
0
Аруна Диндан
ЦФ
Главный тренер
Пол Харт
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
Остались в запасе
12
Джейми Эшдаун
ВР
16
Стив Финнан
ПЗ
26
Ангелос Басинас
ЦП
0
Аруна Диндан
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Пол Харт
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Портсмут
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:55 (прямая)
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