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Портсмут - Тоттенхэм
Портсмут - Тоттенхэм: обзор матча 17 октября 2009
Портсмут
17.10.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Тоттенхэм
59'
К. Боатенг
29'
Л. Кинг
45'
Д. Дефо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портсмут - Тоттенхэм
Желтая карточка
Б. Ассу-Экотто
Вторая желтая
М. Браун
Желтая карточка
М. Браун
Замена
Д. Утака
️️️️
С. Финнан
Желтая карточка
У. Паласиос
Замена
М. Доусон
️️️️
Т. Хаддлстоун
Замена
Н. Бельхадж
️️️️
А. Мокоена
Желтая карточка
Х. Йебда
Замена
У. Паласиос
️️️️
Н. Кранчар
Замена
Ф. Пикьонн
️️️️
Т. Смит
Красная карточка
Д. Дефо
ГОЛ! 1:2!
К. Боатенг
Замена
П. Крауч
️️️️
Р. Кин
Желтая карточка
А. Мокоена
ГОЛ! 0:2!
Д. Дефо
ГОЛ! 0:1!
Л. Кинг
Желтая карточка
Д. Дженас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портсмут
1
Дэвид Джеймс
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
4
Аарон Мокоена
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
16
Стив Финнан
ПЗ
24
Томми Смит
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
17
Майкл Браун
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
0
Аруна Диндан
ЦФ
Главный тренер
Пол Харт
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
7
Робби Кин
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Портсмут
12
Джейми Эшдаун
ВР
39
Надир Бельхадж
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
7
Джон Утака
ЛВ
8
Хейден Маллинс
ЦП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
19
Данни Вебер
ЦФ
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Джеймс
4
Кабуль
4
Мокоена
26
Бен-Хаим
36
Уилсон
16
Финнан
24
Смит
8
Йебда
17
Браун
27
Боатенг
0
Диндан
4-4-2
1
Гомес
4
Бассонг
14
Чорлука
26
Кинг
32
Ассу-Экотто
12
Леннон
16
Дженас
23
Хаддлстоун
19
Кранчар
9
Дефо
7
Кин
4
Мокоена
39
Бельхадж
39
Бельхадж
4
Мокоена
16
Финнан
7
Утака
7
Утака
16
Финнан
24
Смит
10
Пикьонн
10
Пикьонн
24
Смит
23
Хаддлстоун
20
Доусон
20
Доусон
23
Хаддлстоун
19
Кранчар
8
Паласиос
8
Паласиос
19
Кранчар
7
Кин
15
Крауч
15
Крауч
7
Кин
Остались в запасе
Портсмут
Тоттенхэм
12
Джейми Эшдаун
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
8
Хейден Маллинс
ЦП
19
Данни Вебер
ЦФ
Главный тренер
Пол Харт
23
Карло Кудичини
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
12
Джейми Эшдаун
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
8
Хейден Маллинс
ЦП
19
Данни Вебер
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Пол Харт
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Портсмут - Тоттенхэм
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Фрэттон Парк
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