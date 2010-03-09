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Портсмут - Бирмингем Сити
Портсмут - Бирмингем Сити: обзор матча 09 марта 2010
Портсмут
09.03.2010, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Бирмингем Сити
90'
Н. Кану
16'
К. Джером
42'
К. Джером
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портсмут - Бирмингем Сити
Желтая карточка
Р. Джонсон
ГОЛ! 1:2!
Н. Кану
Замена
Д. МакФадден
️️️️
К. Бенитес
Желтая карточка
Н. Бельхадж
Замена
С. Ларссон
️️️️
Мичел
Замена
Н. Кану
️️️️
М. Браун
Замена
Т. Тайнио
️️️️
С. Парнаби
Замена
К. Овусу-Абейе
️️️️
М. Уилсон
Замена
А. Басинас
️️️️
Д. Вебер
ГОЛ! 0:2!
К. Джером
Желтая карточка
Мичел
19'
Желтая карточка
К. Бенитес
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Джером
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портсмут
1
Дэвид Джеймс
ВР
6
Херманн Хрейдарссон
ЛЗ
39
Надир Бельхадж
ЛЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
16
Стив Финнан
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
17
Майкл Браун
ЦП
0
Аруна Диндан
ЦФ
19
Данни Вебер
ЦФ
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Бирмингем Сити
1
Джо Харт
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
8
Крейг Гарднер
ЦП
16
Барри Фергюсон
ЦП
8
Мичел
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
15
Кристиан Бенитес
ЦФ
Портсмут
12
Джейми Эшдаун
ВР
4
Аарон Мокоена
ЦЗ
16
Папа Буба Диоп
ЦП
26
Ангелос Басинас
ЦП
8
Хейден Маллинс
ЦП
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
27
Нванкво Кану
ЦФ
Бирмингем Сити
24
Майк Тэйлор
ВР
4
Франк Кедрю
ЦЗ
10
Теему Тайнио
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
3
Дэвид Мерфи
ЦП
44
Джейк Джервис
ПП
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
3-2-2-3
1
Джеймс
6
Хрейдарссон
26
Бен-Хаим
36
Уилсон
39
Бельхадж
16
Финнан
23
О'Хара
17
Браун
10
Пикьонн
19
Вебер
0
Диндан
4-4-2
1
Харт
28
Джонсон
24
Риджуэлл
12
Парнаби
24
Данн
8
Гарднер
16
Фергюсон
8
Мичел
18
Фахи
15
Бенитес
35
Джером
19
Вебер
26
Басинас
26
Басинас
19
Вебер
36
Уилсон
0
Овусу-Абейе
0
Овусу-Абейе
36
Уилсон
17
Браун
27
Кану
27
Кану
17
Браун
12
Парнаби
10
Тайнио
10
Тайнио
12
Парнаби
8
Мичел
7
Ларссон
7
Ларссон
8
Мичел
15
Бенитес
24
МакФадден
24
МакФадден
15
Бенитес
Остались в запасе
Портсмут
Бирмингем Сити
12
Джейми Эшдаун
ВР
4
Аарон Мокоена
ЦЗ
16
Папа Буба Диоп
ЦП
8
Хейден Маллинс
ЦП
Главный тренер
Джон Моусиньо
24
Майк Тэйлор
ВР
4
Франк Кедрю
ЦЗ
3
Дэвид Мерфи
ЦП
44
Джейк Джервис
ПП
Остались в запасе
12
Джейми Эшдаун
ВР
4
Аарон Мокоена
ЦЗ
16
Папа Буба Диоп
ЦП
8
Хейден Маллинс
ЦП
Остались в запасе
24
Майк Тэйлор
ВР
4
Франк Кедрю
ЦЗ
3
Дэвид Мерфи
ЦП
44
Джейк Джервис
ПП
Главный тренер
Джон Моусиньо
Статистика матча Портсмут - Бирмингем Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Фрэттон Парк
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