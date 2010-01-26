Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Портсмут - Вест Хэм
Портсмут - Вест Хэм: обзор матча 26 января 2010
Портсмут
26.01.2010, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Вест Хэм
76'
Д. Вебер
52'
М. Апсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портсмут - Вест Хэм
Желтая карточка
А. Мокоена
Замена
Д. Станислас
️️️️
А. Диаманти
Замена
М. Да Кошта
️️️️
Д. Томкинс
ГОЛ! 1:1!
Д. Вебер
Замена
К. Коул
️️️️
Ф. Ноубл
Замена
Д. Вебер
️️️️
Ф. Пикьонн
Желтая карточка
К. Боатенг
Замена
Э. Ванден Борре
️️️️
Х. Маллинс
Желтая карточка
М. Нобл
Желтая карточка
А. Басинас
ГОЛ! 0:1!
М. Апсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портсмут
31
Асмир Бегович
ВР
6
Херманн Хрейдарссон
ЛЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
4
Аарон Мокоена
ЦЗ
16
Стив Финнан
ПЗ
7
Джон Утака
ЛВ
8
Хейден Маллинс
ЦП
26
Ангелос Басинас
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
10
Джек Коллисон
ПП
18
Франк Ноубл
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Портсмут
12
Джейми Эшдаун
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
26
Ричард Хьюз
ЦП
19
Данни Вебер
ЦФ
Вест Хэм
1
Марек Штех
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
20
Фредди Сирс
ЦФ
84
Луис Хименес
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
3-2-2-2-1
31
Бегович
36
Уилсон
4
Кабуль
4
Мокоена
6
Хрейдарссон
16
Финнан
8
Маллинс
26
Басинас
7
Утака
27
Боатенг
10
Пикьонн
4-4-1-1
31
Грин
36
Фобер
5
Томкинс
4
Апсон
23
Спектор
10
Коллисон
85
Бехрами
15
Ковач
16
Нобл
23
Диаманти
18
Ноубл
8
Маллинс
20
Ванден Борре
20
Ванден Борре
8
Маллинс
10
Пикьонн
19
Вебер
19
Вебер
10
Пикьонн
23
Диаманти
19
Станислас
19
Станислас
23
Диаманти
5
Томкинс
3
Да Кошта
3
Да Кошта
5
Томкинс
18
Ноубл
24
Коул
24
Коул
18
Ноубл
Остались в запасе
Портсмут
Вест Хэм
12
Джейми Эшдаун
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
26
Ричард Хьюз
ЦП
Главный тренер
Авраам Грант
1
Марек Штех
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
20
Фредди Сирс
ЦФ
84
Луис Хименес
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Остались в запасе
12
Джейми Эшдаун
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
26
Ричард Хьюз
ЦП
Остались в запасе
1
Марек Штех
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
20
Фредди Сирс
ЦФ
84
Луис Хименес
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Статистика матча Портсмут - Вест Хэм
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Фрэттон Парк
Новости команд
Все
Портсмут
Вест Хэм
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Кубок Англии. Хет-трик Мартинелли помог «Арсеналу» разгромить «Портсмут»
11 января
Булыкин рассказал, как руководство «Динамо» сорвало его трансфер в английский клуб
2025.03.31 22:00
Фанаты «Портсмута» отпраздновали выход в Чемпионшип рассеиванием человеческого праха на стадионе
2024.04.27 20:44
2
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
Вагнер: «Гинер не продал меня «Эвертону» и «Портсмуту»
2022.05.08 14:26
1
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+