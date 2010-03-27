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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Портсмут
Тоттенхэм - Портсмут: обзор матча 27 марта 2010
Тоттенхэм
27.03.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
2 : 0
Завершен
Портсмут
27'
П. Крауч
41'
Н. Кранчар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Портсмут
Замена
Д. Эшдаун
️️️️
Д. Джеймс
Замена
К. Овусу-Абейе
️️️️
А. Басинас
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Э. Гудьонсен
Желтая карточка
Р. Хьюз
Замена
Б. Ассу-Экотто
️️️️
Н. Кранчар
Замена
Ю. Кабуль
️️️️
М. Доусон
Замена
Д. Вебер
️️️️
Х. Хрейдарссон
ГОЛ! 2:0!
Н. Кранчар
ГОЛ! 1:0!
П. Крауч
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
10
Лука Модрич
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Портсмут
1
Дэвид Джеймс
ВР
6
Херманн Хрейдарссон
ЛЗ
4
Аарон Мокоена
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
16
Стив Финнан
ПЗ
26
Ангелос Басинас
ЦП
17
Майкл Браун
ЦП
8
Хейден Маллинс
ЦП
26
Ричард Хьюз
ЦП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
27
Нванкво Кану
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Тоттенхэм
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Портсмут
12
Джейми Эшдаун
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
19
Леннард Совах
ЛЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
19
Данни Вебер
ЦФ
3-5-1-1
1
Гомес
20
Доусон
4
Бассонг
2
Уокер
22
Гудьонсен
10
Модрич
23
Хаддлстоун
19
Кранчар
21
Бентли
18
Бэйл
15
Крауч
4-4-2
1
Джеймс
16
Финнан
20
Ванден Борре
4
Мокоена
6
Хрейдарссон
17
Браун
8
Маллинс
26
Хьюз
26
Басинас
27
Кану
10
Пикьонн
19
Кранчар
32
Ассу-Экотто
32
Ассу-Экотто
19
Кранчар
20
Доусон
4
Кабуль
4
Кабуль
20
Доусон
22
Гудьонсен
10
Павлюченко
10
Павлюченко
22
Гудьонсен
1
Джеймс
12
Эшдаун
12
Эшдаун
1
Джеймс
26
Басинас
0
Овусу-Абейе
0
Овусу-Абейе
26
Басинас
6
Хрейдарссон
19
Вебер
19
Вебер
6
Хрейдарссон
Остались в запасе
Тоттенхэм
Портсмут
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
19
Леннард Совах
ЛЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Остались в запасе
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Остались в запасе
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
19
Леннард Совах
ЛЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Джон Моусиньо
Статистика матча Тоттенхэм - Портсмут
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 17:55 (прямая)
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