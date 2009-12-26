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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Портсмут
Вест Хэм - Портсмут: обзор матча 26 декабря 2009
Вест Хэм
26.12.2009, суббота, 16:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Портсмут
23'
А. Диаманти (П)
89'
Р. Ковач
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Портсмут
Замена
Ф. Ноубл
️️️️
Г. Франко
ГОЛ! 2:0!
Р. Ковач
Замена
Д. Утака
️️️️
М. Браун
Замена
В. Бехрами
️️️️
А. Диаманти
Замена
Н. Кану
️️️️
А. Диндан
Замена
К. Боатенг
️️️️
Н. Бельхадж
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Диаманти
Желтая карточка
М. Браун
19'
Желтая карточка
А. Диндан
Замена
Л. Хименес
️️️️
М. Нобл
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
10
Джек Коллисон
ПП
9
Гилермо Франко
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Портсмут
31
Асмир Бегович
ВР
39
Надир Бельхадж
ЛЗ
6
Херманн Хрейдарссон
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
16
Стив Финнан
ПЗ
17
Майкл Браун
ЦП
8
Хейден Маллинс
ЦП
0
Аруна Диндан
ЦФ
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Вест Хэм
1
Марек Штех
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
85
Валон Бехрами
ЦП
84
Луис Хименес
ЦФ
18
Франк Ноубл
ЦФ
Портсмут
12
Джейми Эшдаун
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
7
Джон Утака
ЛВ
16
Папа Буба Диоп
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
27
Нванкво Кану
ЦФ
4-4-1-1
31
Грин
6
Илунга
4
Апсон
5
Томкинс
36
Фобер
8
Паркер
15
Ковач
16
Нобл
10
Коллисон
23
Диаманти
9
Франко
3-2-2-2
31
Бегович
39
Бельхадж
4
Кабуль
26
Бен-Хаим
16
Финнан
6
Хрейдарссон
17
Браун
8
Маллинс
10
Пикьонн
0
Диндан
23
Диаманти
85
Бехрами
85
Бехрами
23
Диаманти
16
Нобл
84
Хименес
84
Хименес
16
Нобл
9
Франко
18
Ноубл
18
Ноубл
9
Франко
39
Бельхадж
27
Боатенг
27
Боатенг
39
Бельхадж
17
Браун
7
Утака
7
Утака
17
Браун
0
Диндан
27
Кану
27
Кану
0
Диндан
Остались в запасе
Вест Хэм
Портсмут
19
Джуниор Станислас
ЛВ
1
Марек Штех
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
12
Джейми Эшдаун
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
16
Папа Буба Диоп
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
Главный тренер
Джон Моусиньо
Остались в запасе
19
Джуниор Станислас
ЛВ
1
Марек Штех
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
Остались в запасе
12
Джейми Эшдаун
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
16
Папа Буба Диоп
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Главный тренер
Джон Моусиньо
Статистика матча Вест Хэм - Портсмут
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Аптон Парк
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