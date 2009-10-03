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АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Портсмут
Вулверхэмптон - Портсмут: обзор матча 03 октября 2009
Вулверхэмптон
03.10.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Портсмут
18'
Х. Йебда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Портсмут
Замена
Э. Ванден Борре
️️️️
Т. Смит
Желтая карточка
К. Боатенг
Замена
Ш. Майерхофер
️️️️
Д. Элокоби
Замена
А. Мокоена
️️️️
Х. Йебда
Замена
Д. Вебер
️️️️
А. Диндан
Желтая карточка
Д. О'Хара
Желтая карточка
М. Кайтли
Замена
М. Кайтли
️️️️
К. Фоли
Замена
С. Эбанкс-Блейк
️️️️
Э. Кеох
18'
ГОЛ! 0:1!
Х. Йебда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
38
Эндрю Кеох
ЦФ
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Портсмут
1
Дэвид Джеймс
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
16
Стив Финнан
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
24
Томми Смит
ЦП
17
Майкл Браун
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
0
Аруна Диндан
ЦФ
Главный тренер
Пол Харт
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
9
Штефан Майерхофер
ЦФ
Портсмут
31
Асмир Бегович
ВР
39
Надир Бельхадж
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
4
Аарон Мокоена
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
7
Джон Утака
ЛВ
19
Данни Вебер
ЦФ
3-2-3-2
13
Хеннесси
45
Халфорд
6
Берра
28
Мансьенн
6
Элокоби
44
Фоли
16
Джарвис
20
Хенри
16
Эдвардс
9
Дойл
38
Кеох
4-4-1-1
1
Джеймс
16
Финнан
4
Кабуль
36
Уилсон
26
Бен-Хаим
24
Смит
17
Браун
8
Йебда
23
О'Хара
27
Боатенг
0
Диндан
44
Фоли
28
Кайтли
28
Кайтли
44
Фоли
38
Кеох
9
Эбанкс-Блейк
9
Эбанкс-Блейк
38
Кеох
6
Элокоби
9
Майерхофер
9
Майерхофер
6
Элокоби
8
Йебда
4
Мокоена
4
Мокоена
8
Йебда
24
Смит
20
Ванден Борре
20
Ванден Борре
24
Смит
0
Диндан
19
Вебер
19
Вебер
0
Диндан
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Портсмут
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
31
Асмир Бегович
ВР
39
Надир Бельхадж
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
7
Джон Утака
ЛВ
Главный тренер
Пол Харт
Остались в запасе
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
39
Надир Бельхадж
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
7
Джон Утака
ЛВ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Пол Харт
Статистика матча Вулверхэмптон - Портсмут
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Мулинекс
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