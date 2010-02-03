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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Портсмут
Фулхэм - Портсмут: обзор матча 03 февраля 2010
Фулхэм
03.02.2010, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Портсмут
74'
Д. Грининг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Портсмут
Желтая карточка
Т. Бен-Хаим
Замена
К. Овусу-Абейе
️️️️
А. Басинас
Замена
Д. Эльм
️️️️
Б. Замора
ГОЛ! 1:0!
Д. Грининг
Замена
Э. Невланд
️️️️
С. Окака-Чука
Замена
Д. Вебер
️️️️
Ф. Пикьонн
Замена
К. Дикгакой
️️️️
С. Келли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Портсмут
1
Дэвид Джеймс
ВР
39
Надир Бельхадж
ЛЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
16
Стив Финнан
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
26
Ангелос Басинас
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
0
Аруна Диндан
ЦФ
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
27
Фредрик Стоор
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
13
Давид Эльм
ЦФ
15
Эрик Невланд
ЦФ
Портсмут
12
Джейми Эшдаун
ВР
3
Рикарду Роша
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
26
Ричард Хьюз
ЦП
8
Хейден Маллинс
ЦП
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
19
Данни Вебер
ЦФ
3-2-3-2
32
Шварцер
4
Хангеланд
22
Бэйрд
3
Хьюз
3
Шори
12
Келли
14
Грининг
13
Мерфи
16
Дафф
25
Замора
77
Окака-Чука
4-3-1-2
1
Джеймс
16
Финнан
36
Уилсон
26
Бен-Хаим
39
Бельхадж
26
Басинас
8
Йебда
23
О'Хара
27
Боатенг
10
Пикьонн
0
Диндан
25
Замора
13
Эльм
13
Эльм
25
Замора
12
Келли
15
Дикгакой
15
Дикгакой
12
Келли
77
Окака-Чука
15
Невланд
15
Невланд
77
Окака-Чука
26
Басинас
0
Овусу-Абейе
0
Овусу-Абейе
26
Басинас
10
Пикьонн
19
Вебер
19
Вебер
10
Пикьонн
Остались в запасе
Фулхэм
Портсмут
27
Фредрик Стоор
ЦЗ
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
12
Джейми Эшдаун
ВР
3
Рикарду Роша
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
26
Ричард Хьюз
ЦП
8
Хейден Маллинс
ЦП
Главный тренер
Авраам Грант
Остались в запасе
27
Фредрик Стоор
ЦЗ
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
Остались в запасе
12
Джейми Эшдаун
ВР
3
Рикарду Роша
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
26
Ричард Хьюз
ЦП
8
Хейден Маллинс
ЦП
Главный тренер
Авраам Грант
Статистика матча Фулхэм - Портсмут
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
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