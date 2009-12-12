Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Портсмут
Сандерленд - Портсмут: обзор матча 12 декабря 2009
Сандерленд
12.12.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Портсмут
23'
Д. Бент
90'
Ю. Кабуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Портсмут
Вторая желтая
Ю. Кабуль
Замена
С. Мальбранк
️️️️
Д. Бент
ГОЛ! 1:1!
Ю. Кабуль
Замена
Д. Мерфи
️️️️
К. Джонс
Замена
П. Буба Диоп
️️️️
М. Браун
Желтая карточка
Т. Бен-Хаим
Желтая карточка
Ю. Кабуль
Желтая карточка
Д. Бент
Замена
Д. Вебер
️️️️
Х. Йебда
Желтая карточка
Д. Хендерсон
Замена
Ф. Пикьонн
️️️️
Н. Кану
Желтая карточка
Х. Хрейдарссон
Желтая карточка
Д. МакКартни
Желтая карточка
Л. Цана
ГОЛ! 1:0!
Д. Бент
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
13
Мартон Фулоп
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
33
Найрон Носуорти
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
11
Энди Рид
ЛП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Портсмут
1
Дэвид Джеймс
ВР
6
Херманн Хрейдарссон
ЛЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
17
Майкл Браун
ЦП
26
Ричард Хьюз
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
27
Нванкво Кану
ЦФ
0
Аруна Диндан
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Сандерленд
31
Тревор Карсон
ВР
33
Расселл Андерсон
ЦЗ
35
Лиам Нобл
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
15
Дэвид Хили
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Портсмут
31
Асмир Бегович
ВР
39
Надир Бельхадж
ЛЗ
4
Аарон Мокоена
ЦЗ
16
Стив Финнан
ПЗ
16
Папа Буба Диоп
ЦП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
19
Данни Вебер
ЦФ
3-2-2-3
13
Фулоп
6
Тернер
33
Носуорти
27
Цана
3
МакКартни
4
Да Силва
11
Рид
14
Хендерсон
22
Кэмпбелл
9
Джонс
10
Бент
4-3-2
1
Джеймс
36
Уилсон
26
Бен-Хаим
4
Кабуль
6
Хрейдарссон
17
Браун
26
Хьюз
8
Йебда
0
Диндан
27
Кану
10
Бент
10
Мальбранк
10
Мальбранк
10
Бент
9
Джонс
9
Мерфи
9
Мерфи
9
Джонс
17
Браун
16
Диоп
16
Диоп
17
Браун
27
Кану
10
Пикьонн
10
Пикьонн
27
Кану
8
Йебда
19
Вебер
19
Вебер
8
Йебда
Остались в запасе
Сандерленд
Портсмут
33
Расселл Андерсон
ЦЗ
15
Дэвид Хили
ЦФ
35
Лиам Нобл
ЦП
31
Тревор Карсон
ВР
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
31
Асмир Бегович
ВР
39
Надир Бельхадж
ЛЗ
4
Аарон Мокоена
ЦЗ
16
Стив Финнан
ПЗ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Остались в запасе
33
Расселл Андерсон
ЦЗ
15
Дэвид Хили
ЦФ
35
Лиам Нобл
ЦП
31
Тревор Карсон
ВР
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
39
Надир Бельхадж
ЛЗ
4
Аарон Мокоена
ЦЗ
16
Стив Финнан
ПЗ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Джон Моусиньо
Статистика матча Сандерленд - Портсмут
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Стив Беннетт
(Фарнборо, Кент)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Новости команд
Все
Сандерленд
Портсмут
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок Англии. Хет-трик Мартинелли помог «Арсеналу» разгромить «Портсмут»
11 января
Булыкин рассказал, как руководство «Динамо» сорвало его трансфер в английский клуб
2025.03.31 22:00
Фанаты «Портсмута» отпраздновали выход в Чемпионшип рассеиванием человеческого праха на стадионе
2024.04.27 20:44
2
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
Вагнер: «Гинер не продал меня «Эвертону» и «Портсмуту»
2022.05.08 14:26
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+