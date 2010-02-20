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АПЛ 2026/2027
Портсмут - Сток Сити
Портсмут - Сток Сити: обзор матча 20 февраля 2010
Портсмут
20.02.2010, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Сток Сити
35'
Ф. Пикьонн
50'
Р. Хут
90'
С. Диао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портсмут - Сток Сити
Желтая карточка
Х. Хрейдарссон
Замена
Д. Китсон
️️️️
Р. Фуллер
ГОЛ! 1:2!
С. Диао
Замена
Д. Вебер
️️️️
С. Финнан
Замена
С. Диао
️️️️
Т. Шанли
Вторая желтая
М. Уилсон
Желтая карточка
М. Уилсон
Замена
Д. Утака
️️️️
Х. Йебда
Желтая карточка
Д. О'Хара
ГОЛ! 1:1!
Р. Хут
Замена
Н. Кану
️️️️
Ф. Пикьонн
ГОЛ! 1:0!
Ф. Пикьонн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портсмут
1
Дэвид Джеймс
ВР
6
Херманн Хрейдарссон
ЛЗ
39
Надир Бельхадж
ЛЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
16
Стив Финнан
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
8
Хассан Йебда
ЦП
16
Папа Буба Диоп
ЦП
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
0
Аруна Диндан
ЦФ
Главный тренер
Пол Харт
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
5
Рори Делап
ПП
11
Мамаду Сидибе
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Портсмут
12
Джейми Эшдаун
ВР
3
Рикарду Роша
ЦЗ
7
Джон Утака
ЛВ
8
Хейден Маллинс
ЦП
26
Ангелос Басинас
ЦП
19
Данни Вебер
ЦФ
27
Нванкво Кану
ЦФ
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
17
Амди Файе
ЦП
15
Салиф Диао
ЦП
44
Джеймс Битти
ЦФ
18
Дэйв Китсон
ЦФ
4-3-1-2
1
Джеймс
39
Бельхадж
6
Хрейдарссон
36
Уилсон
16
Финнан
23
О'Хара
16
Диоп
8
Йебда
0
Овусу-Абейе
0
Диндан
10
Пикьонн
4-3-3
29
Соренсен
28
Уилкинсон
6
Хут
17
Шоукросс
4
Коллинс
5
Делап
12
Уилэн
4
Уайтхэд
19
Фуллер
9
Шанли
11
Сидибе
8
Йебда
7
Утака
7
Утака
8
Йебда
16
Финнан
19
Вебер
19
Вебер
16
Финнан
10
Пикьонн
27
Кану
27
Кану
10
Пикьонн
9
Шанли
15
Диао
15
Диао
9
Шанли
19
Фуллер
18
Китсон
18
Китсон
19
Фуллер
Остались в запасе
Портсмут
Сток Сити
12
Джейми Эшдаун
ВР
3
Рикарду Роша
ЦЗ
8
Хейден Маллинс
ЦП
26
Ангелос Басинас
ЦП
Главный тренер
Пол Харт
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
17
Амди Файе
ЦП
44
Джеймс Битти
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
12
Джейми Эшдаун
ВР
3
Рикарду Роша
ЦЗ
8
Хейден Маллинс
ЦП
26
Ангелос Басинас
ЦП
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
17
Амди Файе
ЦП
44
Джеймс Битти
ЦФ
Главный тренер
Пол Харт
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Портсмут - Сток Сити
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Фрэттон Парк
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