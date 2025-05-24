Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Павел Ореховский - статистика

Завершил карьеру
13 мая 1996 (30)
#10 | Полузащитник
181 см | 68 кг
Украина
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Колос
25
2
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Динамо К
1 : 1
24.05.2025
Колос
83' - 90'
90'
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Колос
2 : 1
17.05.2025
Карпаты
85' - 90'
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
0 : 1
11.05.2025
Колос
81' - 90'
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
61' - 90'
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Колос
1 : 1
27.04.2025
Полесье
63' - 90'
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Шахтер
2 : 4
19.04.2025
Колос
89' - 90'
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Левый берег
0 : 2
13.04.2025
Колос
74' - 90'
86'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Колос
0 : 1
07.04.2025
Рух
1' - 62'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Заря
0 : 3
30.03.2025
Колос
1' - 85'
63'
79'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
ЛНЗ
2 : 0
16.03.2025
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Колос
1 : 2
21.02.2025
Черноморец
85' - 90'
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Ингулец
0 : 2
15.12.2024
Колос
46' - 90'
57'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Колос
0 : 0
08.12.2024
Оболонь
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Колос
1 : 1
01.12.2024
Динамо К
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
1 : 0
22.11.2024
Колос
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
1 : 1
09.11.2024
Кривбасс
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Ворскла
0 : 1
03.11.2024
Колос
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Колос
0 : 1
18.10.2024
Шахтер
1' - 68'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Колос
0 : 0
05.10.2024
Левый берег
1' - 68'
37'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Рух
0 : 0
29.09.2024
Колос
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Колос
1 : 0
23.09.2024
Заря
1' - 72'
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Колос
1 : 1
16.09.2024
ЛНЗ
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Александрия
2 : 1
31.08.2024
Колос
1' - 61'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Колос
0 : 1
26.08.2024
Верес
1' - 60'
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Черноморец
1 : 0
16.08.2024
Колос
68' - 90'
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Колос
0 : 0
10.08.2024
Ингулец
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Оболонь
2 : 2
04.08.2024
Колос
62' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
2
Экс-сотрудник «Спартака» и «Динамо» на следующей неделе начнет работу в «Локомотиве»
13:35
Раскрыты имена 6 кандидатов на замену Галактионову в «Локомотиве»
13:14
6
Хави прокомментировал свой дебют в сборной Нидерландов
12:23
Орлов перечислил поводы для беспокойства в «Спартаке»
12:09
12
Стало известно решение Дзюбы по предложениям клубов Медиалиги
11:58
В «Факеле» определились с будущим Василенко
11:47
Клопп прокомментировал свой дебют в сборной Германии
11:39
«Зенит» взял 19 игроков на матч в Китай
11:28
2
Основной защитник «Спартака» высказался о новом контракте с клубом
11:14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+