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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Полесье
Колос - Полесье: обзор матча 27 апреля 2025
Колос
27.04.2025, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Полесье
57'
В. Велетень
46'
Э. Сарапий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колос - Полесье
Замена
Д. Алефиренко
️️️️
М. Третьяков
82'
78'
Замена
O. Biton
️️️️
F. Batista
73'
Замена
А. Андриевский
️️️️
Б. Крушинский
Желтая карточка
Н. Бурда
70'
Замена
П. Ореховский
️️️️
А. Ррапай
63'
62'
Желтая карточка
Б. Крушинский
60'
Замена
J. Vialle
️️️️
Л. Тэйлор
ГОЛ! 1:1!
В. Велетень
57'
46'
ГОЛ! 0:1!
Э. Сарапий
Пас отдал
Г. Майсурадзе
Замена
А. Демченко
️️️️
T. Sukhar
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
16
Илир Красники
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
99
Ариналдо Ррапай
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
27
Tymofii Sukhar
ЦФ
97
Алексей Сидоров
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
9
Facundo Batista
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Колос
91
Валентин Горох
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
10
Павел Ореховский
ЦП
55
Элиас Теллес
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
14
Ofek Biton
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
3-4-1-2
31
Пахолюк
6
Бурда
3
Козик
16
Красники
9
Цуриков
99
Ррапай
75
Третьяков
20
Гагнидзе
10
Велетень
97
Сидоров
27
3-3-1-2-1
23
Волынец
44
Чоботенко
4
Матич
55
Крушинский
3
Тэйлор
5
Сарапий
31
Майсурадзе
8
Бабенко
7
Назаренко
11
Гуцуляк
9
27
7
Демченко
7
Демченко
27
99
Ррапай
10
Ореховский
10
Ореховский
99
Ррапай
75
Третьяков
7
Алефиренко
7
Алефиренко
75
Третьяков
3
Тэйлор
34
34
3
Тэйлор
55
Крушинский
18
Андриевский
18
Андриевский
55
Крушинский
9
14
14
9
Остались в запасе
Колос
Полесье
91
Валентин Горох
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
55
Элиас Теллес
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
1
Олег Кудрик
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
30
Томер Йосефи
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
55
Элиас Теллес
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
30
Томер Йосефи
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча Колос - Полесье
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
- : -
05.12.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Полесье
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Полесье
- : -
05.12.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
1 : 1
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Деревинский
(Киев)
Стадион:
Колос
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