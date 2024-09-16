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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - ЛНЗ
Колос - ЛНЗ: обзор матча 16 сентября 2024
Колос
16.09.2024, понедельник, 18:00
Украина. Премьер-лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
ЛНЗ
10'
М. Третьяков
65'
Ф. Момо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колос - ЛНЗ
Замена
О. Ильин
️️️️
М. Третьяков
82'
75'
Замена
A. Bar
️️️️
В. Бойко
Замена
Г. Паулаускас
️️️️
Д. Боливар
75'
69'
Замена
О. Халаила
️️️️
Д. Топалов
65'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Момо
Пас отдал
В. Бойко
Замена
А. Салабай
️️️️
И. Красники
62'
Замена
D. Carioca
️️️️
О. Криворучко
62'
53'
Желтая карточка
Д. Топалов
48'
Желтая карточка
В. Бойко
Желтая карточка
Д. Боливар
35'
20'
Замена
А. Авагимян
️️️️
Х. Салиху
ГОЛ! 1:0!
М. Третьяков
Пас отдал
Д. Боливар
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
3
Эдуард Козик
ЦЗ
16
Илир Красники
ЦЗ
81
Yegor Popravka
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
15
Artem Husol
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
ЛНЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
5
Шота Ноникашвили
ОП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
22
Франсис Момо
ЦФ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Колос
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
97
Олег Ильин
ПВ
10
Владислав Велетень
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
ЛНЗ
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
17
Денис Норенков
ЛЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
16
Денис Олейник
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
8
Arad Bar
ЦП
19
Осама Халаила
ЦФ
4-4-2
31
Пахолюк
3
Козик
81
4
Бондаренко
16
Красники
8
Криворучко
75
Третьяков
9
Цуриков
10
Ореховский
9
Боливар
15
3-1-2-2-3
22
Путря
34
Муравский
55
Салиху
5
Ноникашвили
22
Яшари
11
Пасич
18
Бойко
12
Топалов
99
22
22
Момо
75
Третьяков
97
Ильин
97
Ильин
75
Третьяков
8
Криворучко
19
19
8
Криворучко
9
Боливар
81
Паулаускас
81
Паулаускас
9
Боливар
16
Красники
17
Салабай
17
Салабай
16
Красники
17
Норенков
17
Норенков
18
Бойко
8
8
18
Бойко
55
Салиху
10
Авагимян
10
Авагимян
55
Салиху
12
Топалов
19
Халаила
19
Халаила
12
Топалов
Остались в запасе
Колос
ЛНЗ
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
10
Владислав Велетень
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
9
Владислав Наумец
ЛВ
16
Денис Олейник
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
10
Владислав Велетень
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
9
Владислав Наумец
ЛВ
16
Денис Олейник
ЛВ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Колос - ЛНЗ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
- : -
05.12.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
- : -
29.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Информация о матче
Главный судья:
Oleg Kogut, Ukraine
Стадион:
Колос
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