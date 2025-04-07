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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Рух
Колос - Рух: обзор матча 07 апреля 2025
Колос
07.04.2025, понедельник, 15:30
Украина. Премьер-лига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Рух
27'
Я. Карабин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колос - Рух
Желтая карточка
А. Ррапай
90'
+1
88'
Замена
В. Рунич
️️️️
Я. Карабин
Замена
Д. Алефиренко
️️️️
М. Третьяков
73'
71'
Замена
А. Рябов
️️️️
Э. Фернандо
Замена
Э. Теллес
️️️️
П. Ореховский
62'
Замена
Н. Гагнидзе
️️️️
А. Демченко
62'
46'
Замена
О. Горин
️️️️
Д. Слюсар
27'
ГОЛ! 0:1!
Я. Карабин
Пас отдал
Э. Фернандо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
3
Эдуард Козик
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
16
Илир Красники
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
9
Андрей Цуриков
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
99
Ариналдо Ррапай
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
9
Джованни Боливар
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
17
Денис Слюсар
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
70
Юрий Климчук
ЛВ
35
Эдсон Фернандо
ОП
19
Евгений Пастух
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
Главный тренер
Виталий Пономарев
Колос
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
81
Yegor Popravka
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
55
Элиас Теллес
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
8
Олег Криворучко
ЦП
97
Алексей Сидоров
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
27
Tymofii Sukhar
ЦФ
Рух
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
25
Олег Горин
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
6
Денис Пидгурский
ОП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
10
Остап Притула
АП
9
Артур Ременяк
ПВ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
3-1-4-1-1
31
Пахолюк
3
Козик
6
Бурда
16
Красники
7
Демченко
9
Цуриков
10
Ореховский
99
Ррапай
75
Третьяков
10
Велетень
9
Боливар
3-3-2-2
1
Ледвий
92
Слюбик
17
Слюсар
29
Дидык
93
Роман
35
Фернандо
73
Лях
19
Пастух
19
Карабин
11
Алмазбеков
70
Климчук
10
Ореховский
55
Теллес
55
Теллес
10
Ореховский
7
Демченко
20
Гагнидзе
20
Гагнидзе
7
Демченко
75
Третьяков
7
Алефиренко
7
Алефиренко
75
Третьяков
17
Слюсар
25
Горин
25
Горин
17
Слюсар
35
Фернандо
16
Рябов
16
Рябов
35
Фернандо
19
Карабин
11
Рунич
11
Рунич
19
Карабин
Остались в запасе
Колос
Рух
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
81
Yegor Popravka
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
8
Олег Криворучко
ЦП
97
Алексей Сидоров
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
27
Tymofii Sukhar
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
10
Остап Притула
АП
9
Артур Ременяк
ПВ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
81
Yegor Popravka
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
8
Олег Криворучко
ЦП
97
Алексей Сидоров
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
27
Tymofii Sukhar
ЦФ
Остались в запасе
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
10
Остап Притула
АП
9
Артур Ременяк
ПВ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Колос - Рух
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
- : -
05.12.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Dmytro Kubriak, Ukraine
Стадион:
Колос
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