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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Колос
Черноморец - Колос: обзор матча 16 августа 2024
Черноморец
16.08.2024, пятница, 15:30
Украина. Премьер-лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Колос
35'
O. Khoblenko
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - Колос
84'
Замена
О. Криворучко
️️️️
Н. Гагнидзе
70'
Желтая карточка
А. Цуриков
68'
Замена
П. Ореховский
️️️️
И. Харатин
68'
Замена
Д. Безбородько
️️️️
Г. Паулаускас
Замена
А. Васильев
️️️️
V. Arsić
68'
46'
Замена
О. Ильин
️️️️
Д. Алефиренко
ГОЛ! 1:0!
O. Khoblenko
Пас отдал
К. Попов
35'
20'
Желтая карточка
Д. Алефиренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Артур Рудько
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
86
Даниил Удод
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
28
Артем Габелок
ЦП
8
Jon Šporn
ЦП
9
O. Khoblenko
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Колос
91
Валентин Горох
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
14
Игорь Харатин
ОП
7
Александр Демченко
ОП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Черноморец
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
6
Caio Gomes
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
3
Catalin Cucos
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
3-2-2-3
1
Рудько
86
Удод
22
3
Ермаков
91
Бутко
3
Кисиль
28
Габелок
8
11
Попов
77
9
3-2-2-1-2
91
Горох
81
6
Бурда
4
Бондаренко
14
Харатин
7
Демченко
20
Гагнидзе
9
Цуриков
10
Велетень
81
Паулаускас
7
Алефиренко
22
27
Васильев
27
Васильев
22
20
Гагнидзе
8
Криворучко
8
Криворучко
20
Гагнидзе
14
Харатин
10
Ореховский
10
Ореховский
14
Харатин
7
Алефиренко
97
Ильин
97
Ильин
7
Алефиренко
81
Паулаускас
21
Безбородько
21
Безбородько
81
Паулаускас
Остались в запасе
Черноморец
Колос
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
6
Caio Gomes
ЦЗ
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
31
Иван Пахолюк
ВР
3
Catalin Cucos
ЦЗ
80
Roman Mysak
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
6
Caio Gomes
ЦЗ
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Остались в запасе
31
Иван Пахолюк
ВР
3
Catalin Cucos
ЦЗ
80
Roman Mysak
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Черноморец - Колос
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Буковина
- : -
06.12.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Колос
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
- : -
05.12.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Информация о матче
Главный судья:
Klim Zabroda, Ukraine
Стадион:
Черноморец
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