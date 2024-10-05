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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Левый берег
Колос - Левый берег: обзор матча 05 октября 2024
Колос
05.10.2024, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Левый берег
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колос - Левый берег
90'
Желтая карточка
Е. Банада
84'
Замена
Е. Банада
️️️️
К. Приходько
75'
Замена
A. Spivakov
️️️️
T. Halas
75'
Замена
I. Kogut
️️️️
M. Kohut
75'
Замена
V. Voytsekhovskiy
️️️️
O. Synytsia
Замена
Д. Безбородько
️️️️
Д. Боливар
68'
Замена
А. Салабай
️️️️
П. Ореховский
68'
55'
Желтая карточка
К. Приходько
Замена
Н. Гагнидзе
️️️️
О. Криворучко
46'
46'
Замена
️️️️
Б. Кобзарь
Желтая карточка
П. Ореховский
37'
Желтая карточка
О. Криворучко
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
16
Илир Красники
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
9
Андрей Цуриков
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
8
Олег Криворучко
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
9
Джованни Боливар
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Левый берег
1
Maksym Mekhaniv
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
2
Олег Соколов
ЦЗ
29
Ким Приходько
ОП
97
Андрей Якимов
ОП
18
Руслан Дедух
ЦП
19
Mykola Kohut
ЦП
96
Oleg Synytsia
ЦП
26
Taras Halas
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Колос
91
Валентин Горох
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
20
Ника Гагнидзе
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
Левый берег
12
Dmytro Fastov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
6
Сидней Сантос
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
14
Andriy Spivakov
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
17
Ivan Kogut
ЦП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
3-1-4-1-1
31
Пахолюк
16
Красники
4
Бондаренко
3
Козик
7
Демченко
9
Цуриков
8
Криворучко
10
Ореховский
75
Третьяков
10
Велетень
9
Боливар
3-2-3-2
1
50
2
Соколов
13
Шаповал
29
Приходько
97
Якимов
18
Дедух
19
96
93
Кобзарь
26
8
Криворучко
20
Гагнидзе
20
Гагнидзе
8
Криворучко
9
Боливар
21
Безбородько
21
Безбородько
9
Боливар
10
Ореховский
17
Салабай
17
Салабай
10
Ореховский
26
14
14
26
29
Приходько
44
Банада
44
Банада
29
Приходько
96
11
11
96
19
17
17
19
Остались в запасе
Колос
Левый берег
91
Валентин Горох
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
97
Олег Ильин
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
12
Dmytro Fastov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
6
Сидней Сантос
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
97
Олег Ильин
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
Остались в запасе
12
Dmytro Fastov
ВР
23
Vadym Stashkiv
ВР
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
6
Сидней Сантос
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Виталий Первак
Статистика матча Колос - Левый берег
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
- : -
05.12.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Динамо К
- : -
02.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Информация о матче
Главный судья:
Александр Шандор
(Львов)
Стадион:
Колос
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