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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Верес
Колос - Верес: обзор матча 26 августа 2024
Колос
26.08.2024, понедельник, 18:00
Украина. Премьер-лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Верес
54'
В. Шарай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колос - Верес
87'
Замена
Д. Кльоц
️️️️
В. Шарай
82'
Замена
М. Протасевич
️️️️
Е. Шевченко
Замена
М. Третьяков
️️️️
В. Велетень
73'
68'
Желтая карточка
Я. Сикейра
60'
Замена
В. Кучеров
️️️️
Г. Куция
Замена
А. Салабай
️️️️
П. Ореховский
60'
Замена
Г. Паулаускас
️️️️
Д. Безбородько
60'
Замена
О. Криворучко
️️️️
О. Ильин
60'
54'
ГОЛ! 0:1!
В. Шарай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
81
Yegor Popravka
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
9
Андрей Цуриков
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
97
Олег Ильин
ПВ
21
Денис Безбородько
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Верес
47
Богдан Когут
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
71
Василь Гакман
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
7
Руслан Степанюк
ОП
8
Яго Сикейра
АП
89
Николай Гайдучик
ЦФ
27
Георгий Куция
ЦФ
99
Луан Кампос
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
91
Валентин Горох
ВР
88
Andrii Boiko
ЦЗ
3
Catalin Cucos
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
88
Rostyslav Baran
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
3-1-3-2-2
81
6
Бурда
4
Бондаренко
7
Демченко
9
Цуриков
20
Гагнидзе
10
Ореховский
10
Велетень
97
Ильин
80
21
Безбородько
4-1-2-3
47
Когут
71
Гакман
33
Гончаренко
3
Вовченко
5
Шевченко
7
Степанюк
8
Сикейра
77
Шарай
99
Кампос
27
Куция
89
Гайдучик
97
Ильин
8
Криворучко
8
Криворучко
97
Ильин
10
Велетень
75
Третьяков
75
Третьяков
10
Велетень
21
Безбородько
81
Паулаускас
81
Паулаускас
21
Безбородько
10
Ореховский
17
Салабай
17
Салабай
10
Ореховский
5
Шевченко
17
Протасевич
17
Протасевич
5
Шевченко
27
Куция
29
Кучеров
29
Кучеров
27
Куция
77
Шарай
8
Кльоц
8
Кльоц
77
Шарай
Остались в запасе
Колос
Верес
31
Иван Пахолюк
ВР
91
Валентин Горох
ВР
88
Andrii Boiko
ЦЗ
3
Catalin Cucos
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
15
Artem Husol
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
23
Andrii Kozhukhar
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
31
Иван Пахолюк
ВР
91
Валентин Горох
ВР
88
Andrii Boiko
ЦЗ
3
Catalin Cucos
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
15
Artem Husol
ЦФ
Остались в запасе
23
Andrii Kozhukhar
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Колос - Верес
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
- : -
05.12.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Анастасия Романюк
(Ивано-Франковск)
Стадион:
Колос
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