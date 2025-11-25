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Локомотив
Александр Руденко
Новости
€ 2,50 млн
Александр Руденко - новости
Локомотив
15 марта 1999 (27)
#19 | Нападающий
170 см | 64 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Руденко из «Локо»: «Во втором тайме мы полностью переиграли «Зенит»
24 апреля
1
Игрок «Локо» – о невызове в сборную: «Играю ужасно, просто дно»
22 марта
2
Гурцкая объяснил, почему Пиняев мало играет за «Локомотив»
2 марта
1
В «Локомотиве» сказали, мог ли Пиняев уйти в ЦСКА
25 февраля
Символическая сборная 16-го тура РПЛ по версии Радимова
2025.11.25 11:21
5
Семь игроков «Локомотива» рискуют пропустить матч с «Зенитом»
2025.10.24 19:10
9
Воспитанник «Спартака» Руденко прокомментировал трансфер в «Локо»
2025.06.19 23:03
«Локомотив» подтвердил второй трансфер за день
2025.06.19 18:18
3
Еще два игрока проходят медосмотр для «Локомотива»
2025.06.10 15:34
6
У «Локомотива» появились конкуренты в борьбе за Руденко
2025.05.19 10:47
5
РПЛ. «Химки» на 94-й минуте вырвали волевую победу над «Рубином» в меньшинстве (3:2), у Руденко и Даку по дублю
2025.05.17 18:31
15
«Локомотив» откажется от трансфера Сергеева и купит Руденко
2025.05.15 12:17
5
«Локомотив» сделал предложение о трансфере игрока «Химок»
2025.05.12 16:59
2
Фото
Жена Руденко из «Химок» заявила, что быть супругой футболиста – то же самое, что быть женой военного
2025.05.04 09:08
2
Раскрыты пять трансферных целей «Локомотива»
2025.04.30 20:32
2
Лидер Первой лиги хочет подписать двух футболистов «Химок»
2025.04.22 09:47
1
Тренер «Химок» не согласился с мнением, что работает с командой «пенсионеров»
2024.07.12 10:06
1
Форвард «Химок» назвал сроки, когда российские клубы вернутся в еврокубки
2024.01.30 13:27
3
«Херня полная!»: «Оренбург» – о покупке игрока «Химок» за 30 миллионов рублей
2023.05.31 17:45
1
Зимой из «Химок» уйдут 10-11 футболистов, в том числе Лантратов и сын Юрана («РБ Спорт»)
2022.12.15 16:54
5
Фото
Малком, Миранчук и Промес – в сборной 5-го тура РПЛ по версии WhoScored
2022.08.16 00:52
«Ливерпуль» в 2017 году просматривал нападающего «Химок» Руденко
2022.06.04 15:48
1
Руденко: «Почти договорились с польской «Вартой», но слава богу, что не до конца»
2022.04.23 15:15
Руденко: «По слухам, я уже должен был в «Барселоне» играть»
2022.04.23 13:25
Руденко: «Готов вернуться в «Спартак», если позовут. Но в «Зенит», ЦСКА или «Локомотив» тоже пойду»
2022.04.23 10:41
5
Руденко: «Давно хотел покинуть «Спартак». Я там засиделся»
2022.04.23 08:43
3
Воспитанник «Спартака» Руденко: «В дерби болел за ЦСКА»
2022.04.22 21:31
3
Руденко: «Не хочу говорить о «Спартаке». Неприятно вспоминать»
2022.04.10 12:31
4
Видео
Воспитанник «Спартака» Руденко – лучший игрок матча «Химки» – ЦСКА
2022.04.09 20:20
3
«Спартак» объявил о переходе Руденко в «Химки»
2022.02.19 14:23
7
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Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
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Экс-сотрудник «Спартака» и «Динамо» на следующей неделе начнет работу в «Локомотиве»
13:35
Аршавин ждал провала «Краснодара»
13:26
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Раскрыты имена 6 кандидатов на замену Галактионову в «Локомотиве»
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Хави прокомментировал свой дебют в сборной Нидерландов
12:23
Орлов перечислил поводы для беспокойства в «Спартаке»
12:09
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Стало известно решение Дзюбы по предложениям клубов Медиалиги
11:58
В «Факеле» определились с будущим Василенко
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«Зенит» взял 19 игроков на матч в Китай
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