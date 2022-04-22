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Руденко: «По слухам, я уже должен был в «Барселоне» играть»

Нападающий «Химок» Александр Руденко высказался о трансферных слухах про себя.

– Когда вы вернулись из «Торпедо», СМИ сообщали, что был интерес от московского «Динамо» и тульского «Арсенала».

– По слухам, я уже должен был в «Барселоне» играть. В России уж точно во всех командах. Писали и про «Локомотив», и про «Динамо». В итоге я в «Химках» сейчас.

  • Руденко – воспитанник «Спартака».
  • 23-летний форвард присоединился к «Химкам» в феврале.
  • После перехода он забил 2 гола в 6 матчах.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: «Р-Спорт»

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