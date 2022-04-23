Руденко: «Готов вернуться в «Спартак», если позовут. Но в «Зенит», ЦСКА или «Локомотив» тоже пойду»

Нападающий «Химок» Александр Руденко заявил, что готов перейти в любой топ-клуб РПЛ, несмотря на спартаковское прошлое.

– Какие цели ставите для себя в этом сезоне?

– Главное – это вернуться на свой уровень, очень хочу проявить себя. Также хочу, чтобы «Химки» остались в РПЛ. Мой контракт на два года, хочется поиграть на высоком уровне.

– Есть ли мотивация доказать «Спартаку», что они оказались не правы?

– Зачем мне кому-то что-то доказывать? Надо в первую очередь доказывать себе.

– «Спартака» для вас больше не существует?

– Ну... Если они захотят вернуть меня, то почему бы и нет? Готов вернуться в «Спартак», если позовут. Но и в «Зенит», ЦСКА, «Локомотив» тоже пойду. Не вижу ничего такого.

– Готовы ли к хейту от болельщиков в таком случае?

– Болельщики «Спартака» тоже это все видели. Многие из них меня поддерживали, за это спасибо им. Они сами не понимали, почему так происходит.

Руденко – воспитанник «Спартака».

23-летний форвард присоединился к «Химкам» в феврале.

После перехода он забил 2 гола в 6 матчах.

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