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Руденко: «Готов вернуться в «Спартак», если позовут. Но в «Зенит», ЦСКА или «Локомотив» тоже пойду»

Нападающий «Химок» Александр Руденко заявил, что готов перейти в любой топ-клуб РПЛ, несмотря на спартаковское прошлое.

– Какие цели ставите для себя в этом сезоне?

– Главное – это вернуться на свой уровень, очень хочу проявить себя. Также хочу, чтобы «Химки» остались в РПЛ. Мой контракт на два года, хочется поиграть на высоком уровне.

– Есть ли мотивация доказать «Спартаку», что они оказались не правы?

– Зачем мне кому-то что-то доказывать? Надо в первую очередь доказывать себе.

– «Спартака» для вас больше не существует?

– Ну... Если они захотят вернуть меня, то почему бы и нет? Готов вернуться в «Спартак», если позовут. Но и в «Зенит», ЦСКА, «Локомотив» тоже пойду. Не вижу ничего такого.

– Готовы ли к хейту от болельщиков в таком случае?

– Болельщики «Спартака» тоже это все видели. Многие из них меня поддерживали, за это спасибо им. Они сами не понимали, почему так происходит.

  • Руденко – воспитанник «Спартака».
  • 23-летний форвард присоединился к «Химкам» в феврале.
  • После перехода он забил 2 гола в 6 матчах.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: «Р-Спорт»

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Сегодня, 10:41
Комментарии4
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    Рейтинг: +38

    kostilio 24 минуты назад

    вот блин два гола коням забил и понеслось ..... туда пойду сюда пойду,а в итоге фнл

    0
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  • ...
    Рейтинг: +17082

    Persona_non_Grata 44 минуты назад

    Обращение Руденко к Спартаку ( ну или хотя бы к кому ) :
    " Без тебя проходят дни.
    Что со мною ,я не знаю.
    Умоляю, позвони!
    Позвони мне ,заклинаю!
    Дотянись из далека!
    Пусть под этой звездной бездной
    Вдруг раздастся гром небесный,
    Вдруг раздастся гром небесный,
    Телефонного звонка.
    Позвони мне, позвони! " ... )))

    0
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  • ...
    Рейтинг: +13212

    Fusballer 55 минут назад

    Кто это?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +6696

    nik55 1 час назад

    дворовая команда это твой максимум

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