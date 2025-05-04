Жена Руденко из «Химок» заявила, что быть супругой футболиста – то же самое, что быть женой военного

Мария Руденко, супруга российского нападающего «Химок» Александра Руденко, рассказала о впечатлениях от брака.

«Какого быть женой футболиста? Не знаю, как отвечать на этот вопрос. Для меня это уже обыденность, я считаю, что это то же самое, что и быть женой любого спортсмена, военного и т. д. В каждой профессии свои сложности, стресс, график.

Раньше я ездила на выезды, не всегда, но бывало. А с появлением Макарчика стало трудно что-то планировать и выезжать далеко. Но скоро мы это наладим», – написала Руденко.

26-летний Руденко – воспитанник «Спартака».

В этом сезоне РПЛ у Александра 25 матчей, 3 гола.

Летом Руденко, вероятно, перейдет в «Балтику».

Фото: соцсети Марии Руденко