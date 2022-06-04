«Ливерпуль» в 2017 году просматривал нападающего «Химок» Руденко

Бывший тренер молодежной команды «Спартака» Алексей Лунин рассказал, как нападающий Александр Руденко привлек внимание «Ливерпуля».
– В 2017-2018 годах вы с молодежкой «Спартака» ярко выступили в Юношеской ЛЧ: победили «Ливерпуль», обошли в группе «Севилью» и только по пенальти проиграли «Интеру» в плей-офф.
– Тогда у нас выделялись Александр Руденко, Михаил Игнатов, Николай Рассказов.
Руденко в той ЛЧ забил семь голов в семи матчах, стал лучшим бомбардиром группы.
Знаю, что им интересовались скауты «Ливерпуля». На ответный матч приезжал Стив Макманаман, чтобы посмотреть Сашу. Но, видимо, что-то не сложилось.
- Руденко – воспитанник «Спартака».
- 23-летний форвард присоединился в феврале перешел в «Химки».
- С тех пор он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.
Источник: «Матч ТВ»