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  • «Ливерпуль» в 2017 году просматривал нападающего «Химок» Руденко

«Ливерпуль» в 2017 году просматривал нападающего «Химок» Руденко

4 июня 2022, 15:48
1

Бывший тренер молодежной команды «Спартака» Алексей Лунин рассказал, как нападающий Александр Руденко привлек внимание «Ливерпуля».

– В 2017-2018 годах вы с молодежкой «Спартака» ярко выступили в Юношеской ЛЧ: победили «Ливерпуль», обошли в группе «Севилью» и только по пенальти проиграли «Интеру» в плей-офф.

– Тогда у нас выделялись Александр Руденко, Михаил Игнатов, Николай Рассказов.

Руденко в той ЛЧ забил семь голов в семи матчах, стал лучшим бомбардиром группы.

Знаю, что им интересовались скауты «Ливерпуля». На ответный матч приезжал Стив Макманаман, чтобы посмотреть Сашу. Но, видимо, что-то не сложилось.

  • Руденко – воспитанник «Спартака».
  • 23-летний форвард присоединился в феврале перешел в «Химки».
  • С тех пор он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Химки Ливерпуль Руденко Александр
Комментарии (1)
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portero
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ну так смотрят не одну сотню, а берут единицы кого.. а у нас если приехал кто-то посмотреть, то уже деньги считать начинают.... хорошо если хотя бы один из 10 выстреливал.
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