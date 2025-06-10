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Еще два игрока проходят медосмотр для «Локомотива»

Сегодня, 15:34
7

«Локомотив» близок к подписанию еще двух футболистов после Николая Комличенко.

Медосмотр для московского клуба проходят нападающий Александр Руденко и полузащитник Зелимхан Бакаев.

Иван Карпов сообщает, что Руденко будет зарабатывать в «Локо» 4 миллиона рублей в месяц + бонусы. С надбавками зарплата может вырасти до 7 миллионов рублей в месяц. Также новый клуб погасит 30-миллионный долг «Химок» перед игроком. Он перейдет в качестве свободного агента. Срок контракта – три года.

По информации «Чемпионата», Бакаев в случае успешного прохождения медицинского обследования тоже заключит трехлетнее соглашение. Трансфер будет бесплатным в связи с истечением его договора с «Зенитом».

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Химки Локомотив Зенит Бакаев Зелимхан Руденко Александр
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Комментарии (7)
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alll-333
1749559168
О как...
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САДЫЧОК
1749560312
Смешно! Этот Локо напоминает Химки годичной давности , когда те скупали весь шлак Джикию, Бакаева, Глушакова....
Ответить
acor94
1749560407
Игроки в глубокий запас. Зачем? Непонятно.
Ответить
В "Спартаке" играют прост
1749561353
Химотив-новое название...ну или фк "Сборище"
Ответить
Spartak_forv@
1749564809
Бакаева ещё можно понять,справа у Локо только сыроватый Раков.Но Руденко зачем?Третьим форвардом?
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Красногорск_Фан
1749570385
Как обычно. Поменяли быка на козла, козла на петуха, петуха на свистульку )))
Ответить
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