Еще два игрока проходят медосмотр для «Локомотива»

«Локомотив» близок к подписанию еще двух футболистов после Николая Комличенко.

Медосмотр для московского клуба проходят нападающий Александр Руденко и полузащитник Зелимхан Бакаев.

Иван Карпов сообщает, что Руденко будет зарабатывать в «Локо» 4 миллиона рублей в месяц + бонусы. С надбавками зарплата может вырасти до 7 миллионов рублей в месяц. Также новый клуб погасит 30-миллионный долг «Химок» перед игроком. Он перейдет в качестве свободного агента. Срок контракта – три года.

По информации «Чемпионата», Бакаев в случае успешного прохождения медицинского обследования тоже заключит трехлетнее соглашение. Трансфер будет бесплатным в связи с истечением его договора с «Зенитом».