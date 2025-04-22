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Лидер Первой лиги хочет подписать двух футболистов «Химок»

Сегодня, 09:47

«Балтика» проявляет интерес к полузащитнику «Химок» Лукасу Вере и нападающему подмосковной команды Александру Руденко.

Тренерский штаб калининградцев во главе с Андреем Талалаевым высоко ценит навыки аргентинца. Калининградцы хотят усилить центральную линию в случае возвращения в РПЛ.

Что касается Руденко, то «Балтика» уже вела переговоры по переходу форварда в феврале, но тогда клубы не договорились о сумме сделки.

  • 28-летний Вера провел в этом сезоне 26 матчей за «Химки», забил 5 голов, отдал 3 передачи.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Веры в 3 миллиона евро.
  • На счету 26-летнего Руденко в этом сезоне 30 встреч, 4 гола и 2 ассиста в составе подмосковного клуба.
  • Его контракт с «Химками» рассчитан до лета 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1 миллион евро.
  • «Балтика» лидирует в Первой лиге с 63 очками после 29 туров. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет 12 очков.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Химки Балтика Руденко Александр Вера Лукас
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