Лидер Первой лиги хочет подписать двух футболистов «Химок»

«Балтика» проявляет интерес к полузащитнику «Химок» Лукасу Вере и нападающему подмосковной команды Александру Руденко.
Тренерский штаб калининградцев во главе с Андреем Талалаевым высоко ценит навыки аргентинца. Калининградцы хотят усилить центральную линию в случае возвращения в РПЛ.
Что касается Руденко, то «Балтика» уже вела переговоры по переходу форварда в феврале, но тогда клубы не договорились о сумме сделки.
- 28-летний Вера провел в этом сезоне 26 матчей за «Химки», забил 5 голов, отдал 3 передачи.
- Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Веры в 3 миллиона евро.
- На счету 26-летнего Руденко в этом сезоне 30 встреч, 4 гола и 2 ассиста в составе подмосковного клуба.
- Его контракт с «Химками» рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1 миллион евро.
- «Балтика» лидирует в Первой лиге с 63 очками после 29 туров. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет 12 очков.
Источник: Legalbet