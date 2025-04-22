Лидер Первой лиги хочет подписать двух футболистов «Химок»

«Балтика» проявляет интерес к полузащитнику «Химок» Лукасу Вере и нападающему подмосковной команды Александру Руденко.

Тренерский штаб калининградцев во главе с Андреем Талалаевым высоко ценит навыки аргентинца. Калининградцы хотят усилить центральную линию в случае возвращения в РПЛ.

Что касается Руденко, то «Балтика» уже вела переговоры по переходу форварда в феврале, но тогда клубы не договорились о сумме сделки.