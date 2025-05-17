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  • РПЛ. «Химки» на 94-й минуте вырвали волевую победу над «Рубином» в меньшинстве (3:2), у Руденко и Даку по дублю

РПЛ. «Химки» на 94-й минуте вырвали волевую победу над «Рубином» в меньшинстве (3:2), у Руденко и Даку по дублю

Сегодня, 18:31
6

«Химки» победили «Рубин» в 29-м туре РПЛ. У гостей дубль оформил форвард Мирлинд Даку.

Химчане уступали по ходу встречи, но победили благодаря дублю воспитанника «Спартака» Александра Руденко.

На 43-й минуте Даку не реализовал пенальти.

На 76-й минуте у химчан удален Эдгардо Фаринья.

«Химки» поднялись на 11-е место. «Рубин» остался седьмым.

Россия. РПЛ. 29-й тур

Химки – Рубин (Казань) – 3:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Заболотный, 9; 1:1 – Даку, 12; 1:2 – Даку, 58; 2:2 – Руденко, 68; 3:2 – Руденко, 90+4.

Незабитые пенальти: нет – Даку, 43.

Удаления: Фаринья, 76 – нет.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Химки Руденко Александр Даку Мирлинд
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Комментарии (6)
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...уефан
1747496048
...респектище игрокам Химок, как они ещё для себя находят мотивацию играть при всём том, что в клубе происходит и вокруг его...
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VVM1964
1747496832
Пример того, как надо биться до конца !!!
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FFR
1747497604
Химки герои, им обязательно нужно дать лицензию на следующий сезон.
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нейтральныйкакникто
1747497692
Скорее походит на купля-продажа результата
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