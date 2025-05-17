РПЛ. «Химки» на 94-й минуте вырвали волевую победу над «Рубином» в меньшинстве (3:2), у Руденко и Даку по дублю

«Химки» победили «Рубин» в 29-м туре РПЛ. У гостей дубль оформил форвард Мирлинд Даку.
Химчане уступали по ходу встречи, но победили благодаря дублю воспитанника «Спартака» Александра Руденко.
На 43-й минуте Даку не реализовал пенальти.
На 76-й минуте у химчан удален Эдгардо Фаринья.
«Химки» поднялись на 11-е место. «Рубин» остался седьмым.
Россия. РПЛ. 29-й тур
Химки – Рубин (Казань) – 3:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Заболотный, 9; 1:1 – Даку, 12; 1:2 – Даку, 58; 2:2 – Руденко, 68; 3:2 – Руденко, 90+4.
Незабитые пенальти: нет – Даку, 43.
Удаления: Фаринья, 76 – нет.
Источник: «Бомбардир»