«Спартак» объявил о переходе Руденко в «Химки»

по ссылке вратарь вылазит, а тут нападающий пишут...
Нападающий «Спартака» Александр Руденко стал игроком «Химок».
Сумма трансфера пока неизвестна.
Сообщалось, что переход мог сорваться по медицинским причинам.
- Руденко не провел ни одного матча за главную команду «Спартака».
- Его отдавали в аренду «Торпедо» и «Сочи».
- Рыночная стоимость игрока – 750 тысяч евро.
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