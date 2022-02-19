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    «Спартак» объявил о переходе Руденко в «Химки»

    Нападающий «Спартака» Александр Руденко стал игроком «Химок».

    Сумма трансфера пока неизвестна.

    Сообщалось, что переход мог сорваться по медицинским причинам.

    • Руденко не провел ни одного матча за главную команду «Спартака».
    • Его отдавали в аренду «Торпедо» и «Сочи».
    • Рыночная стоимость игрока – 750 тысяч евро.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Сегодня, 14:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +127

      Stavr007 1 час назад

      по ссылке вратарь вылазит, а тут нападающий пишут...

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      Рейтинг: +261

      pele1981 1 час назад

      Интересно, а по каким критериям оценивают сколько стоит игрок, который шатается по арендам?)) А то цена в три четверти ляма евро - очень уж завышена для обычного бездаря!

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