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    Переход Руденко в «Химки» может не состояться. Форвард «Спартака» не прошел медосмотр («СЭ»)

    Будущее нападающего «Спартака-2» Александра Руденко остается неопределенным.

    Футболист был близок к переходу в «Химки», однако после медосмотра трансфер оказался под угрозой срыва.

    Углубленное обследование выявило у 22-летнего форварда ряд травм.

    • Руденко не провел ни одного матча за главную команду «Спартака».
    • Его отдавали в аренду «Торпедо» и «Сочи».
    • Рыночная стоимость игрока – 750 тысяч евро.

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    В «Химках» подтвердили интерес к форварду «Спартака» Руденко

    Форвард «Спартака» Руденко близок к переходу в «Химки»

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    Источник: «РБ Спорт»

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