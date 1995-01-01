Переход Руденко в «Химки» может не состояться. Форвард «Спартака» не прошел медосмотр («СЭ»)

Будущее нападающего «Спартака-2» Александра Руденко остается неопределенным.

Футболист был близок к переходу в «Химки», однако после медосмотра трансфер оказался под угрозой срыва.

Углубленное обследование выявило у 22-летнего форварда ряд травм.

Руденко не провел ни одного матча за главную команду «Спартака».

Его отдавали в аренду «Торпедо» и «Сочи».

Рыночная стоимость игрока – 750 тысяч евро.

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