Переход Руденко в «Химки» может не состояться. Форвард «Спартака» не прошел медосмотр («СЭ»)

С запоя, наверно.
Будущее нападающего «Спартака-2» Александра Руденко остается неопределенным.
Футболист был близок к переходу в «Химки», однако после медосмотра трансфер оказался под угрозой срыва.
Углубленное обследование выявило у 22-летнего форварда ряд травм.
- Руденко не провел ни одного матча за главную команду «Спартака».
- Его отдавали в аренду «Торпедо» и «Сочи».
- Рыночная стоимость игрока – 750 тысяч евро.
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