Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Александр Руденко - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Александр
    Отчество Александрович
    Фамилия Руденко
    Команда Химки
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 марта 1999 (23 года)
    Рост 170
    Вес 64
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 60' - 90' Зенит 3:2 Химки Россия. Премьер-лига, 19 тур
    12.02.2023 1' - 67' Динамо 4:2 Химки Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химки 4 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.11.2022 1' -90' Химки (Химки) 1:1
    (1:3)п    		 Пари НН (Нижний Новгород)
    40' 39'
    18.10.2022 1' -90' Локомотив (Москва) 1:0 Химки (Химки)
    75'
    28.09.2022 46' -90' Химки (Химки) 0:5 Локомотив (Москва)
    31.08.2022 1' -29' Химки (Химки) 0:2 Краснодар (Краснодар)
    • Читайте нас: 
    11