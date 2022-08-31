Александр Руденко - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Александр
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Руденко
|Команда
|Химки
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 марта 1999 (23 года)
|Рост
|170
|Вес
|64
|Имя
|Александр
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Руденко
|Команда
|Химки
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 марта 1999 (23 года)
|Рост
|170
|Вес
|64
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|60' - 90'
|Зенит
|3:2
|Химки
|Россия. Премьер-лига, 19 тур
|12.02.2023
|1' - 67'
|Динамо
|4:2
|Химки
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химки
|4
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.11.2022
|1' -90'
|Химки (Химки)
|1:1
(1:3)п
|Пари НН (Нижний Новгород)
|40' 39'
|18.10.2022
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:0
|Химки (Химки)
|75'
|28.09.2022
|46' -90'
|Химки (Химки)
|0:5
|Локомотив (Москва)
|31.08.2022
|1' -29'
|Химки (Химки)
|0:2
|Краснодар (Краснодар)