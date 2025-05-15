«Локомотив» откажется от трансфера Сергеева и купит Руденко

Переход нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в «Локомотив» летом маловероятен. Самарский клуб запросил за трансфер 4 миллиона евро. По мнению красно-зеленых, эта сумма слишком велика.

В то же время вингер «Химок» Александр Руденко близок к переходу в «Локомотив». Представители московского клуба обсуждают с игроком контракт до лета 2028 года.

Если «Химки» пройдут лицензирование, то в торгах по Руденко будет фигурировать сумма в районе 150 миллионов рублей (1,66 миллиона евро).

Если подмосковный клуб не сможет получить лицензию на выступления в РПЛ в следующем сезоне, то вингер сможет перейти в «Локомотив» условно бесплатно. В таком случае красно-зеленым нужно будет погасить долги «Химок» перед игроком и выдать Руденко подъемные, а также заплатить комиссионные его агенту Андрееву.