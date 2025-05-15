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«Локомотив» откажется от трансфера Сергеева и купит Руденко

Сегодня, 12:17
3

Переход нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в «Локомотив» летом маловероятен. Самарский клуб запросил за трансфер 4 миллиона евро. По мнению красно-зеленых, эта сумма слишком велика.

В то же время вингер «Химок» Александр Руденко близок к переходу в «Локомотив». Представители московского клуба обсуждают с игроком контракт до лета 2028 года.

Если «Химки» пройдут лицензирование, то в торгах по Руденко будет фигурировать сумма в районе 150 миллионов рублей (1,66 миллиона евро).

Если подмосковный клуб не сможет получить лицензию на выступления в РПЛ в следующем сезоне, то вингер сможет перейти в «Локомотив» условно бесплатно. В таком случае красно-зеленым нужно будет погасить долги «Химок» перед игроком и выдать Руденко подъемные, а также заплатить комиссионные его агенту Андрееву.

  • 30-летний Сергеев провел в этом сезоне в сумме 28 матчей за «Крылья Советов» и «Зенит», забил 9 голов, отдал 3 передачи.
  • 26-летний Руденко сыграл в текущем сезоне в 33 встречах за «Химки», отметился 5 голами и 3 передачами.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Химки Крылья Советов Локомотив Сергеев Иван Руденко Александр
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Комментарии (3)
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FFR
1747301216
Бомбардир опять пишет с ошибками.
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Красногорск_Фан
1747302173
Отличное усиление этот Руденко. С ним точно из РПЛ не вылетим! Пока другие команды РПЛ делают покупки с 7 нулями, 2-й раз жмотятся купить Сергеева. Шлепки
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