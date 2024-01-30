Форвард «Химок» назвал сроки, когда российские клубы вернутся в еврокубки

Нападающий «Химок» Александр Руденко предположил, что российские клубы смогут выступать в еврокубках через три-четыре года.
– Вы надеетесь, что еврокубки вернутся, или мысленно смирились с их отсутствием?
– Если честно, то вообще не думал об этом. Тяжело будет, конечно, но думаю, что в скором времени вернутся российские клубы.
– В скором времени – это сколько?
– Года три-четыре.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- Из-за этого «Спартак» не смогут принять участие в играх 1/8 финала Лиги Европы-2021/22 и был снят с турнира.