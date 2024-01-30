Форвард «Химок» назвал сроки, когда российские клубы вернутся в еврокубки

Нападающий «Химок» Александр Руденко предположил, что российские клубы смогут выступать в еврокубках через три-четыре года.

– Вы надеетесь, что еврокубки вернутся, или мысленно смирились с их отсутствием?

– Если честно, то вообще не думал об этом. Тяжело будет, конечно, но думаю, что в скором времени вернутся российские клубы.

– В скором времени – это сколько?

– Года три-четыре.