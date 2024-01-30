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    • Форвард «Химок» назвал сроки, когда российские клубы вернутся в еврокубки

    Форвард «Химок» назвал сроки, когда российские клубы вернутся в еврокубки

    Нападающий «Химок» Александр Руденко предположил, что российские клубы смогут выступать в еврокубках через три-четыре года.

    – Вы надеетесь, что еврокубки вернутся, или мысленно смирились с их отсутствием?

    – Если честно, то вообще не думал об этом. Тяжело будет, конечно, но думаю, что в скором времени вернутся российские клубы.

    – В скором времени – это сколько?

    – Года три-четыре.

    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
    • Из-за этого «Спартак» не смогут принять участие в играх 1/8 финала Лиги Европы-2021/22 и был снят с турнира.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:27
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    Комментарии (3)
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    MazaiNN
    1706614826
    Есть ли жизнь на Марсе. Нет ли жизни на Марсе.
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    Bozigit
    1706616685
    А что по этому поводу думает Мостовой?)
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    ЗаЖиМ
    1706619382
    А чо не дворник Химок?
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