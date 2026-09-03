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€ 1,20 млн

Уссама Таннан - статистика

Аль-Араби
23 марта 1994 (32)
#6 | Полузащитник
178 см
Марокко
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Катар. Лига звезд, 3 тур
Аль-Сайлия
0 : 2
03.09.2026
Аль-Араби
69' - 90'
77'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
НЕК
25
6
7
7
1
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Фортуна
1 : 1
28.05.2023
НЕК
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 33 тур
НЕК
0 : 3
21.05.2023
АЗ Алкмаар
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Твенте
4 : 0
12.05.2023
НЕК
1' - 90'
21'
Голландия. Эредивизие, 31 тур
НЕК
2 : 3
06.05.2023
Херенвен
1' - 60'
Голландия. Эредивизие, 27 тур
НЕК
2 : 4
01.04.2023
ПСВ
1' - 89'
59, 87'
Голландия. Эредивизие, 26 тур
РКС Ваалвейк
1 : 3
18.03.2023
НЕК
1' - 90'
18, 31'
71'
71'
Голландия. Эредивизие, 25 тур
НЕК
2 : 2
12.03.2023
Утрехт
1' - 90'
31'
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Аякс
1 : 0
05.03.2023
НЕК
1' - 90'
90'
Голландия. Эредивизие, 23 тур
НЕК
3 : 0
25.02.2023
Волендам
1' - 90'
66'
Голландия. Эредивизие, 21 тур
НЕК
0 : 0
11.02.2023
Камбур
1' - 90'
41'
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 0
05.02.2023
НЕК
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Витесс
0 : 0
15.01.2023
НЕК
1' - 23'
23'
Голландия. Эредивизие, 15 тур
НЕК
1 : 1
08.01.2023
Аякс
1' - 90'
52'
Голландия. Эредивизие, 14 тур
НЕК
6 : 1
13.11.2022
РКС Ваалвейк
1' - 90'
88'
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Камбур
0 : 1
04.11.2022
НЕК
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 12 тур
ПСВ
3 : 0
30.10.2022
НЕК
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 11 тур
НЕК
3 : 3
23.10.2022
Гоу Эхед Иглс
1' - 90'
3'
68'
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Спарта
2 : 0
16.10.2022
НЕК
1' - 90'
63'
Голландия. Эредивизие, 9 тур
НЕК
1 : 1
08.10.2022
Экселсиор
1' - 90'
59'
89'
Голландия. Эредивизие, 8 тур
НЕК
1 : 1
02.10.2022
Фейеноорд
1' - 90'
37'
Голландия. Эредивизие, 6 тур
НЕК
1 : 1
10.09.2022
Фортуна
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 3 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
01.09.2022
НЕК
1' - 90'
54'
Голландия. Эредивизие, 4 тур
НЕК
1 : 1
26.08.2022
Гронинген
1' - 90'
63'
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Волендам
1 : 4
14.08.2022
НЕК
1' - 90'
19'
Голландия. Эредивизие, 1 тур
НЕК
0 : 1
07.08.2022
Твенте
1' - 90'
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