Уссама Таннан - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Уссама
|Фамилия
|Таннан
|Команда
|НЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Уссама
|Фамилия
|Таннан
|Команда
|НЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|1' - 90'
|НЕК
|2:2
|Утрехт
|Голландия. Эредивизие, 25 тур
|31'
|05.03.2023
|1' - 90'
|Аякс
|1:0
|НЕК
|Голландия. Эредивизие, 24 тур
|90'
|25.02.2023
|1' - 90'
|НЕК
|3:0
|Волендам
|Голландия. Эредивизие, 23 тур
|66'
|11.02.2023
|1' - 90'
|НЕК
|0:0
|Камбур
|Голландия. Эредивизие, 21 тур
|41'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|НЕК
|19
|2
|7
|6
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|2:2
|Утрехт (Утрехт)
|31'
|05.03.2023
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|1:0
|НЕК (Неймеген)
|90'
|25.02.2023
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|3:0
|Волендам (Волендам)
|66'
|11.02.2023
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|0:0
|Камбур (Лиуварден)
|41'
|05.02.2023
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:0
|НЕК (Неймеген)
|15.01.2023
|1' -23'
|Витесс (Арнем)
|0:0
|НЕК (Неймеген)
|23'
|08.01.2023
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Аякс (Амстердам)
|52'
|13.11.2022
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|6:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|88'
|04.11.2022
|1' -90'
|Камбур (Лиуварден)
|0:1
|НЕК (Неймеген)
|30.10.2022
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|3:0
|НЕК (Неймеген)
|23.10.2022
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|3:3
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|3' 68'
|16.10.2022
|1' -90'
|Спарта (Роттердам)
|2:0
|НЕК (Неймеген)
|63'
|08.10.2022
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Экселсиор (Роттердам)
|59' 89'
|02.10.2022
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Фейеноорд (Роттердам)
|37'
|10.09.2022
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Фортуна (Ситтард)
|01.09.2022
|1' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:1
|НЕК (Неймеген)
|54'
|26.08.2022
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Гронинген (Гронинген)
|63'
|14.08.2022
|1' -90'
|Волендам (Волендам)
|1:4
|НЕК (Неймеген)
|19'
|07.08.2022
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|0:1
|Твенте (Энсхеде)