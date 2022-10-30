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    Уссама Таннан - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Уссама
    Фамилия Таннан
    Команда НЕК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 марта 1994 (28 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 1' - 90' НЕК 2:2 Утрехт Голландия. Эредивизие, 25 тур
    31'
    05.03.2023 1' - 90' Аякс 1:0 НЕК Голландия. Эредивизие, 24 тур
    90'
    25.02.2023 1' - 90' НЕК 3:0 Волендам Голландия. Эредивизие, 23 тур
    66'
    11.02.2023 1' - 90' НЕК 0:0 Камбур Голландия. Эредивизие, 21 тур
    41'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    НЕК 19 2 7 6 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.03.2023 1' -90' НЕК (Неймеген) 2:2 Утрехт (Утрехт)
    31'
    05.03.2023 1' -90' Аякс (Амстердам) 1:0 НЕК (Неймеген)
    90'
    25.02.2023 1' -90' НЕК (Неймеген) 3:0 Волендам (Волендам)
    66'
    11.02.2023 1' -90' НЕК (Неймеген) 0:0 Камбур (Лиуварден)
    41'
    05.02.2023 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:0 НЕК (Неймеген)
    15.01.2023 1' -23' Витесс (Арнем) 0:0 НЕК (Неймеген)
    23'
    08.01.2023 1' -90' НЕК (Неймеген) 1:1 Аякс (Амстердам)
    52'
    13.11.2022 1' -90' НЕК (Неймеген) 6:1 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    88'
    04.11.2022 1' -90' Камбур (Лиуварден) 0:1 НЕК (Неймеген)
    30.10.2022 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 3:0 НЕК (Неймеген)
    23.10.2022 1' -90' НЕК (Неймеген) 3:3 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    3' 68'
    16.10.2022 1' -90' Спарта (Роттердам) 2:0 НЕК (Неймеген)
    63'
    08.10.2022 1' -90' НЕК (Неймеген) 1:1 Экселсиор (Роттердам)
    59' 89'
    02.10.2022 1' -90' НЕК (Неймеген) 1:1 Фейеноорд (Роттердам)
    37'
    10.09.2022 1' -90' НЕК (Неймеген) 1:1 Фортуна (Ситтард)
    01.09.2022 1' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 1:1 НЕК (Неймеген)
    54'
    26.08.2022 1' -90' НЕК (Неймеген) 1:1 Гронинген (Гронинген)
    63'
    14.08.2022 1' -90' Волендам (Волендам) 1:4 НЕК (Неймеген)
    19'
    07.08.2022 1' -90' НЕК (Неймеген) 0:1 Твенте (Энсхеде)
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