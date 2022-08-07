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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Твенте
НЕК - Твенте: обзор матча 07 августа 2022
НЕК
07.08.2022, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 1 тур
0 : 1
Завершен
Твенте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НЕК - Твенте
Замена
А. Бальдюрссон
️️️️
Д. Пропер
88'
81'
Замена
М. Хилгерс
️️️️
Р. Преппер
81'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
М. Угальде
Замена
И. Бронкхорст
️️️️
П. Маркеш
76'
Замена
К. Вердонк
️️️️
М. Дуэлунн
70'
69'
Замена
В. Мисиджан
️️️️
В. Черны
Желтая карточка
М. Дуэлунн
53'
50'
Желтая карточка
М. Садилек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
6
Дирк Пропер
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
7
Элайис Тавсан
ПВ
6
Уссама Таннан
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
23
Михал Садилек
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
14
Мичел Влап
АП
9
Манфред Угальде
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
5
Гийс Смал
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
30
Guss Gertsen
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
17
Нилс Россен
ЦП
22
Ибрахим Сиссоко
ЦП
29
Kas De Wit
ЦП
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
2
Мес Хилгерс
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
11
Дан Ротс
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
4-2-2-2
31
Брандерхорст
34
Эль-Каруани
28
ван Рой
4
Крамер
4
Маркес
6
Пропер
20
Шоне
10
Дуэлунн
7
Тавсан
43
Маркеш
6
Таннан
3-2-2-3
1
Уннершталь
30
Бренет
3
Преппер
5
Плегесуэло
23
Садилек
6
Зерруки
14
Влап
17
Цолис
5
Смал
18
Черны
9
Угальде
10
Дуэлунн
24
Вердонк
24
Вердонк
10
Дуэлунн
43
Маркеш
22
Бронкхорст
22
Бронкхорст
43
Маркеш
6
Пропер
16
Бальдюрссон
16
Бальдюрссон
6
Пропер
3
Преппер
2
Хилгерс
2
Хилгерс
3
Преппер
9
Угальде
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
9
Угальде
18
Черны
7
Мисиджан
7
Мисиджан
18
Черны
Остались в запасе
НЕК
Твенте
22
Робин Руфс
ВР
30
Guss Gertsen
ЦЗ
17
Нилс Россен
ЦП
22
Ибрахим Сиссоко
ЦП
29
Kas De Wit
ЦП
Главный тренер
Рогир Мейер
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
38
Макс Брюнс
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
11
Дан Ротс
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Остались в запасе
22
Робин Руфс
ВР
30
Guss Gertsen
ЦЗ
17
Нилс Россен
ЦП
22
Ибрахим Сиссоко
ЦП
29
Kas De Wit
ЦП
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
38
Макс Брюнс
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
11
Дан Ротс
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Рон Янс
Статистика матча НЕК - Твенте
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
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